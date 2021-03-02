Общество

Псковичей предупреждают о промоинах на реке Великой

Специалисты сообщили о неравномерной толщине льда на реке Великой, Псковском и Чудском озерах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, на реке Великой повсеместно наблюдаются закрайки, около опор мостов в черте города везде образовались промоины и подтопление льда слоем воды. В районе населенных пунктов Писковичи, Загорицы, Муровицы и жилого комплекса «Видный» наблюдаются частые промоины разной величины диаметром 15-50 см.

От устья реки Великая до выхода в Псковское озеро ледовое покрытие практически разрушено, большую площадь занимают промоины. На Чудском озере, на удалении от берега до 8 км, лед пока ровный, без заломов, толщиной около 30 см.

«Необходимо отметить, что с каждым теплым весенним днем лед будет слабеть, его толщина - уменьшаться и приобретать более пористую структуру», - предупредили в ведомстве.