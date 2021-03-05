Общество

Областной архив получил комплект многотомника «Без срока давности»

Государственный архив Псковской области получил полное издание многотомника «Без срока давности». Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил директор архива Валерий Кузьмин.

«Кто-то сейчас спросит: зачем книги архиву? Это такие же материалы для работы в читальном зале как и другие документы. И подобных изданий у нас немало, некоторые созданы с опорой на наши фонды. Для архивистов это еще один инструмент в работе со школьниками и студентами, с теми, кто проявляет интерес к истории родного края», - отметил директор архива.



Издание «Без срока давности» – это результат труда сотен людей, задача которых – обнародовать документы о злодеяниях фашистов на оккупированных территориях. Опросы свидетелей, акты, показания, карты, фотографии были специально отобраны архивистами для публикации. Теперь всем желающим ознакомиться с архивными документами о войне не придется часами искать их в фондах архива - достаточно просто обратиться к тому о Псковской области.

«Вопреки расхожему мнению, современная молодежь редко верит красивым словам и лирическим песням и чаще требует факты. Документы о страшных страницах истории нашей страны сохранились, их рассекречивают и делают доступными для изучения. Мое поколение могло опираться на рассказы своих дедов о той войне. Мои дети и внуки будут знать о ней, надеюсь, чуть больше», - добавил Валерий Кузьмин.