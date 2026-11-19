В отделение сосудистой хирургии Псковской областной клинической больницы пришло письмо с благодарностью от семьи Ивановой В.Н. из Дедовичей. Как сообщили в группе медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте», в августе их мама проходила у лечение в больнице, и сейчас семья хочет сказать «простое человеческое спасибо врачам».

Фото: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Пациентка перенесла серьезную операцию — каротидную эндартерэктомию.

Как отметили в больнице, данная операция важна, потому что сонные артерии — это главные «магистрали», которые доставляют кровь и кислород в мозг. Со временем на их стенках могут образовываться холестериновые бляшки. У пациентки бляшка перекрывала просвет артерии на 92% — это критическое сужение, которое в любой момент могло привести к тяжелому ишемическому инсульту.

Как рассказали в ПОКБ, суть операции проста: хирург аккуратно вскрывает артерию, полностью удаляет бляшку и восстанавливает нормальный кровоток.

«Это "золотой стандарт" профилактики инсульта во всем мире, и наши хирурги выполняют ее на высшем уровне», — отметили в учреждении.

Именно такую работу провел сосудистый хирург Абдулло Шабонов.

Родственники пациентки пишут: «Абдулло Амирмуратович — не только блестящий хирург с "золотыми руками", но и человек невероятной эмпатии. Он нашел время выслушать все наши опасения, детально разобрал ситуацию и подарил нам уверенность в успехе».

Также отдельное спасибо прозвучало в адрес операционной бригады: Адамова С.А., Гаврюченковой Т.С. и Калининой М.А.

«Вы — настоящая команда профессионалов, слаженная работа которой творит чудеса», — отметила семья пациентки в письме.

Также родственники поблагодарила медсестер и санитарок за чистоту, заботу и ту домашнюю атмосферу, которую они создают в отделении.

«Мы рады, что операция прошла успешно, бляшка удалена, а риск инсульта для нашей пациентки теперь сведен к минимуму. Спасибо вам за доверие!» — ответили в больнице.

Также в ПОКБ рассказали, как не пропустить опасную для здоровья бляшку. Если человеку больше 50 лет, он курит или имеет повышенный холестерин/давление, необходимо сделать УЗИ сосудов шеи (УЗДГ брахиоцефальных артерий). Как отметили в медучреждении, это простое и безболезненное исследование, которое покажет состояние артерий.

Записаться на консультацию к сосудистому хирургу ПОКБ можно по направлению из вашей поликлиники и платно: 8 (8112) 29-57-00.