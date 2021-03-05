Общество

Александр Козловский поздравил своих учителей с Международным женским днем

В преддверии 8 марта депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский поздравил своих педагогов с Международным женским днём. Он учился в лицее № 10 города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

С педагогами Александр Козловский пообщался по телефону, а после передал цветы и подарки. Он поздравил с наступающим праздником свою первую учительницу Наталью Цацко, классного руководителя и учителя географии Татьяну Шафранову, завуча Аллу Зайцеву, учителя математики Любовь Выродову и учителя химии Нину Болоздыню. Он пожелал им крепкого здоровья, сил, энергии, счастья и благополучия.

Педагоги поблагодарили Александра Козловского за внимание. «Спасибо за то, что заботитесь о родном городе и области и не забываете о школе, в которой учились», – сказала Нина Болоздыня и пожелала депутату удачи в его деятельности.