Общество

Вместо смартфонов умные гаджеты: Какие подарки дарили на 23 февраля и 8 марта

часы и браслеты стали самыми популярными подарками на 23 февраля и 8 марта. Их продажи выросли почти в три раза по сравнению с обычным днем, отмечают аналитики «МегаФон Ритейл», изучив покупательский спрос в фирменной рознице и интернет-магазине на Северо-Западе.

Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирали в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета.

В топ-5 популярных гаджетов также попали роутеры и моноподы, спрос на которые вырос почти вдвое. Замыкают рейтинг видеорегистраторы в подарок на 23 февраля и зарядные устройства на 8 марта. Их покупали в полтора раза чаще перед праздниками.

А те, кто решил подарить смартфон, чаще всего выбирали модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.



«Ежегодно в преддверии праздников 23 февраля и 8 марта мы наблюдаем рост продаж гаджетов в наших салонах связи. В этом году популярность смартфона как подарка заметно снизилась и уступила лидирующие позиции различным смарт-девайсам: от зарядных устройств до аксессуаров. Наибольшим спросом у жителей региона пользовались устройства в ценовом диапазоне от 15 до 20 тысяч рублей, который растет сейчас наиболее активно», - говорит Александр Долгих, директор Псковского отделения МегаФона.