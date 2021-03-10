Общество

Самолет из МинВод вернулся с запасного аэродрома Пулково в Псков

Самолет из МинВод, который ранее не смог приземлиться в Пскове из-за плохих погодных условий и был перенаправлен на запасной аэродром в Пулково, 10 марта вернулся в областной центр. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Вылететь из Пулково самолету удалось не скоро - в Пскове он приземлился в 14:42», - рассказал генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов.

По его словам, уже сегодня, в 15:21, этот же самолет вылетел на Калининград.

«Сегодня все рейсы идут по плану, задержек нет», - уточнил Артем Тарасов.

Напомним, 9 марта около восьми часов вечера самолет рейса «Минеральные Воды – Псков» из-за погодных условий, метели и плохой видимости вынужден был приземлиться на запасном аэродроме в Пулково.