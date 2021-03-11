Общество

«Акваполис» подготовил подарки для победителей чемпионата по брейкингу

Аквапарк «Акваполис» подготовил подарки для победителей и участников чемпионата и первенства Псковской области по брейкингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгово-развлекательного комплекса.

«Аквапарк "Акваполис" всегда рад поддержать молодых и талантливых! Так и получилось в прошедшие выходные! Аквапарк подготовил бесплатные билеты и скидки на посещение для победителей и участников чемпионата и первенства Псковской области по брейкингу», - говорится в сообщении.

«Аквапарк поздравляем победителей и благодарит участников за подаренные эмоции и драйв!» - добавили в администрации.