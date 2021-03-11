Общество

Николай Валуев прокомментировал запрет российским спортсменам исполнять «Катюшу» на Олимпиадах

Находящийся сегодня в Псковской области экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение спортивного арбитражного суда, запретившего российским спортсменам использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиадах.

Бывший профессиональный боксер назвал этот запрет «откровенным издевательством». В своем инстаграм-аккаунте он призвал соотечественников «подумать над какими-то жестами, характерными только для нашей страны», и словами, которые выкрикивают только россияне. В качестве примера Николай Валуев привел армейское «Ура!».

«Над нами, откровенно говоря, издеваются, но мы все равно хитрее, умнее и изворотливее», - считает он.

Напомним, сегодня первый заместитель председателя Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев находится в Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в Пскове Николай Валуев посетил областной центр единоборств, где пообщался с псковскими спортсменами и провел для них мастер-класс. Парламентария сопровождали депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, помощник секретаря Генсовета ЕР Армен Мнацаканян, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов и другие.

Как сообщалось ранее, Николай Валуев также побывал в Великих Луках.