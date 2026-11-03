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Умер бывший заведующий военной кафедрой Псковского политехнического института Николай Шмелёв

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Бывший заведующий военной кафедрой Псковского политехнического института Николай Шмелёв скончался в октябре, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ. 

Фото: ПсковГУ

«Николай Александрович Шмелёв прожил достойную жизнь, был ответственным человеком, ценил семью, дружбу, работу. С 1971 года проходил военную службу в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. С 1979 года преподавал на военной кафедре Псковского политехнического института, а с 1989 года — возглавил её. Светлая память о Николае Шмелёве сохранится в наших сердцах», - сообщили в вузе.

Николая Шмелёва похоронили на кладбище Белый Мох в Пскове.  

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