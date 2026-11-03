Загуглил - и забыл: грозит ли нам эпоха всеобщего незнания 

За последние несколько десятилетий учебный процесс в российских школах преобразился до неузнаваемости. В программе регулярно появляются новые предметы, количество школьных часов увеличивается. Классы все чаще оснащают современной техникой, а телефон в кармане каждого школьника дает возможность узнать что угодно в любой момент времени. Казалось бы, все это должно способствовать повышению уровня знаний выпускников, однако опросы общественного мнения говорят об обратном: современные школьники и студенты становятся все менее эрудированными. В мире, где любую информацию можно загуглить в пару кликов, необходимость запоминать факты будто бы отпала. И вот, мы оказались в ситуации, когда некоторые не помнят даже того, что Земля имеет форму шара. Что уж говорить о других, более специфических сведениях. Насколько все это опасно для будущего нашего общества? Нужно ли вообще стремиться к тому, чтобы нынешняя молодежь усваивала базовый для прежних поколений набор знаний? И можно ли говорить о том, что в России назрел масштабный кризис гуманитарного образования? Чтобы найти ответы на эти вопросы, Псковская Лента Новостей обратилась к экспертам.

Фото сгенерировано нейросетью

Казалось бы, у современных школьников есть все, чтобы знать больше предыдущих поколений. Вместо обычных досок с мелом и тряпкой в их классах висят интерактивные панели. На уроках труда они занимаются не только резьбой по дереву и шитьем, но и моделируют на 3D-принтере. Государство старается постоянно совершенствовать образовательный процесс, регулярно вводя в него различные новшества. При этом нагрузка на учеников продолжает расти - еще 10-15 лет назад дети проводили в стенах школы меньше времени, чем сейчас. Но вместо повышения уровня знаний мы наблюдаем совершенно обратную ситуацию.

Особенно показательны в этом плане различные опросы, которые проводят среди жителей нашей страны. Их результаты удивляют и приводят в недоумение - люди порой не знают совершенно элементарных вещей. Одни не помнят, что самая высокая гора на Земле - Джомолунгма, а самая низкая точка - Марианская впадина. Другие не видят разницы между Гибралтаром и Лабрадором. Третьи путают авторов «Капитанской дочки» и «Двух капитанов». А значительная часть псковских школьников уверена, что Александр Пушкин родился в Пушкинских Горах, хотя его малая родина - вовсе не имение в Михайловском, а город Москва.

Классический пример - опросы на Красной площади, в ходе которых прохожих спрашивают, кому поставлен памятник у храма Василия Блаженного. Люди читают надпись и отвечают: «Минину и Пожарскому». А при вопросе, кто такие эти Минин и Пожарский, теряются и говорят что-то невразумительное либо честно признаются, что не знают. И это при том, что уже больше 20 лет 4 ноября - дата, ставшая началом конца Смутного времени - в нашей стране отмечается как государственный праздник. Каждый год нам рассказывают о том, что День народного единства посвящен освобождению Москвы от польско-литовских интервентов, которое произошло благодаря ополчению во главе с теми самыми с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Государственная пропаганда тратит миллионы на фильмы, подкасты и текстовые материалы, в которых рассказывают о сути праздника. Однако значительная часть населения нашей страны до сих пор не знает, почему этот день объявлен выходным.

Эпоха готовых ответов

Тенденцию, замеченную нами, подтвердили и псковские эксперты - по их мнению, эрудиция и общий уровень знаний молодежи действительно постепенно снижаются.

«Они больше не держат в памяти лишние знания, не умеют критически мыслить, не умеют выбирать главное из прочитанной статьи, потому что получают информацию в готовом виде, за них конспект сделает ИИ. Раньше мы посещали библиотеки, читали книги, запоминали многое, чтобы потом пригодилось. Сейчас же у них под рукой поиск Яндекса или Гугла. Это очень удобно, не спорю. Я же и сама пользуюсь. Но я рада, что застала те времена, когда многие вещи из энциклопедий заучивала наизусть, тренировала память, развивала критическое мышление», - рассуждает учитель русского языка и литературы Печорской средней общеобразовательной школы № 3 Евгения Пономаренко.

Учитель тех же дисциплин, заместитель директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии № 29, лектор российского общества «Знание» Екатерина Торшина тоже замечает, что общая эрудиция современных школьников становится ниже. При этом она подчеркивает, что это не значит, что дети стали менее способными. «Уровень мотивированности и заинтересованности у тех, кто хочет учиться, остается на прежнем уровне - просто способы получения и использования знаний изменились. Раньше ребята списывали из учебника или у соседа по парте, теперь используют поисковые системы и искусственный интеллект. Те, кто по-настоящему вовлечен в учебу, продолжают осваивать материал в привычном для себя ритме, но таких, к сожалению, не становится меньше», - вздыхает педагог.

Ту же тенденцию отмечает и доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Людмила Алиева, однако она смотрит на эту проблему несколько иначе. По мнению преподавателя, снижение уровня знаний связано не столько с интеллектуальными способностями студентов, сколько с изменением самого поколения и его восприятия мира.

«Я не сторонник традиции критики молодежи - их воспитания, знаний, умений, но если под “уровнем знаний” понимать способность уверенно оперировать базовыми фактами и выстраивать их в привычную связную картину развития исторического процесса, то ощущается тенденция к снижению. Но это не про то, что “современные студенты стали глупее”. Они - другие, скорее, “непривычные”, с точки зрения бытующих представлений о незыблемости мира и консерватизме системы образования, правоты старшего поколения и сложившейся методики обучения», - считает она.

Оборотная сторона прогресса

Почему же так происходит? Эксперты связывают проблему с несколькими факторами. Среди них - привычка искать готовые ответы в интернете и распространение коротких форматов контента, обычно не предполагающих глубокое осмысление материала. Свою роль играют и нехватка времени на чтение книг, и огромный поток информации, с которым человек сталкивается ежедневно. Новости, сообщения, видео и публикации сменяют друг друга, не оставляя много времени на то, чтобы остановиться, разобраться в теме и обдумать их. В таких условиях отдельные факты могут быстро забываться, а поверхностное знакомство с разными темами не всегда складывается в целостное представление о мире. Все это влияет на то, насколько хорошо человек запоминает информацию и связывает отдельные знания между собой.

На то, насколько глубоко школьники могут изучать материал, влияет и организация учебного процесса. Екатерина Торшина обращает внимание на парадокс: общая нагрузка школьников растет, но времени на отдельные предметы, наоборот, становится меньше.

«Часы на гуманитарные дисциплины не увеличиваются. На русском языке и литературе мы вынуждены двигаться быстрее, и это неизбежно сказывается на глубине проработки тем. Например, на большую русскую классику отводится совсем немного уроков, и если ребенок не прочитал произведение летом, полноценно обсудить его в классе уже не получается», - сетует она.

Другую причину она видит в доступности информации в интернете. По мнению учителя, она создает иллюзию, что запоминать ничего не нужно: «всё можно загуглить», прочитать краткое содержание или основные тезисы параграфа учебника. В результате факты не откладываются в долговременной памяти учеников, а навык удержания в голове базовых сведений - от географии до исторических дат - слабеет.

Кроме того, меняется культура чтения: подростки чаще потребляют короткие форматы, а работа с объемным, сложным текстом требует усилий, к которым далеко не все из них готовы.

Педагог, историк, председатель Общественной палаты Псковской области, экс-начальник областного управления образования Александр Седунов одну из основных причин сложившейся ситуации также видит в крайне легком доступе к информации в сети. Однако несколько лет назад к привычным Яндексу и Гуглу добавились нейросети, и это кардинально изменило положение дел. Теперь нам не нужно даже переходить по ссылкам на конкретные сайты - встроенный в поисковые системы ИИ сразу дает готовый ответ. Причем, как показывает практика, далеко не всегда он верный. Но многие ли школьники и студенты будут его проверять? При этом нейросети не только дают готовую и часто сомнительную информацию - проблема гораздо шире.

«Сегодня для того, чтобы получить какое-то рассуждение по той или иной проблеме, будь то гуманитарное образование либо даже естественнонаучное, можно задать вопрос любому искусственному интеллекту, и он сможет привести рассуждения свои собственные. И ты потом, обработав их, можешь выдать их за свои. Вот эта проблема - она есть, она будет, от нее никуда не уйдешь», - уверен Александр Седунов.

Другая причина, по мнению педагога, кроется в системе нынешнего образования с его крайне высокой общей нагрузкой на учеников. В сочетании с бесконечным потоком контента она лишь усугубляет ситуацию: запомнить все, что человек ежедневно узнает и изучает, просто невозможно.

«Сегодня, когда количество доступной информации, новостной поток увеличивается ежесекундно, конечно же, запоминать все подряд и какие-то сведения, которые всегда есть в учебниках и всегда можно найти в интернете - я, честно говоря, не всегда вижу в этом смысл. Хотя, безусловно, есть базовые вещи, какие-то реперные точки, от которых ты никогда не отойдешь. Человек должен их знать практически всегда», - считает педагог.

Схожие причины отмечает и Людмила Алиева. По ее мнению, на уровень знаний и эрудиции влияют информационная перегрузка, нехватка времени на вдумчивое чтение и сами способы, с помощью которых сегодня молодые люди ищут и усваивают информацию.

Фото: страница Людмилы Алиевой во ВКонтакте

«Первой причиной я бы назвала становление современной молодежи в условиях информационного общества. Они перенасыщены информацией, привыкают к “переключению каналов” (а их даже на телевизоре сейчас больше двух), воспринимают любую информацию, в которую нет личной необходимости погружаться, как информационный шум. Это сложно понять, потому что в таких условиях старшие поколения не росли. Второй причиной является дефицит времени. Длительное чтение и вдумчивый анализ сегодня становятся роскошью, которую может себе позволить не каждый студент, который, как правило, работает, имеет определенные обязательства по дому и т. п. Третья причина, это, пожалуй, вынужденная игра по технологическим правилам. Поиск по картинкам, по ключевым словам, заданные ссылки на источники информации, акцент на тестовую форму проверки знаний, интуитивное включение техники (все же знают, что маленький ребенок быстрее запустит новый телевизор, чем дедушка, например?) изначально не способствуют формированию и развитию картины мира, развитию критического мышления», - уверена преподаватель.

Цена собственных знаний

Так, может быть, если все на свете теперь можно быстро загуглить, то и необходимости запоминать факты и сведения больше нет? Можем ли мы говорить о том, что низкая эрудиция значительного числа людей - это наша новая реальность? Мнения экспертов по этому поводу разошлись. Так, Евгения Пономаренко убеждена, что даже при облегчении доступа к информации собственные знания все равно не теряют ценности и по-прежнему необходимы человеку.

«Я, конечно, считаю, что это важно. Важно развивать свой кругозор, запоминать интересные факты для общего развития или для поддержания беседы. Но, увы, наша реальность такова, что современное поколение более этим не грешит, а надеется на ИИ и поисковые системы. Но ведь сейчас в мире наступили непростые времена, интернет нестабилен, нельзя надеяться на его постоянную помощь, поэтому во времена его замедления и отсутствия выиграют эрудиты, которые умеют и любят читать книги, обладают своими знаниями. Ведь раньше же так и было. Это сейчас все расслабились и надеются в любом случае на поисковые системы», - рассуждает учитель.

Похожей позиции придерживается и Екатерина Торшина. Однако она обращает внимание на то, что широкий кругозор - это не столько набор фактов, сколько способность видеть связи, понимать контекст и оценивать достоверность источников.

«Да, в сети можно быстро узнать, куда впадает Волга, но без базового представления о географии, истории и культуре сложно понять, почему этот факт вообще значим. Более того, умение критически относиться к информации из интернета - один из главных навыков XXI века. Мы в гимназии постоянно говорим об этом: как проверять источники, как отличать мнение от факта, как не попасться на манипуляции. Именно гуманитарные предметы лучше всего тренируют эти умения», - подчеркивает педагог.

Людмила Алиева тоже считает, что доступность информации сама по себе не делает широкие знания менее необходимыми. Напротив, когда получить готовый ответ становится проще, у человека может пропасть стимул выходить за пределы привычного круга интересов и самостоятельно изучать новое. Раньше, чтобы что-то узнать, нужно было идти в библиотеку. Для получения знаний нужно было прикладывать больше усилий, однако они оправдывали себя - в процессе человек расширял свое культурное пространство и накапливал интеллектуальный капитал.

«Но если все можно легче, то потребности выйти из привычной зоны комфорта с “незнанием” может и не возникнуть. Зачем? Это примерно как “зачем сажать картошку, если ее можно купить”. Сложно поспорить. Но в случае с интеллектуальным развитием такой подход, да еще и в массе, играет злую шутку», - убеждена преподаватель.

Но в то же время она обращает внимание на то, что далеко не у всех молодых людей эрудиция низкая. По ее словам, в отдельных вопросах молодежь, наоборот, разбирается глубже, дает возможность по-новому взглянуть на привычный ход вещей, предлагает интересные варианты решения.

«С точки зрения методики обучения, наверное, необходимо сместить акцент на работающие методы обучения и скорректировать ожидания. Элементарный уровень социальной зрелости, формирование базовых навыков в современном обществе во времени сдвинут. Даже исходя из этого мы не можем ожидать от современного 18-летнего того же самого, что и сорок лет назад», - подчеркивает она.

А вот Александр Седунов высказался более категорично. Он напомнил о том, что и раньше, до прихода в нашу жизнь интернета люди усваивали информацию по-разному. Одни «ничего не запоминают», им достаточно уловить причинно-следственные связи событий и явлений. Другие же долго и упорно заучивают информацию - и это, по его мнению, тоже нормально. С учетом этих различий, а также изменившегося информационного пространства, педагог считает, что в преподавании стоит делать акцент на ключевых знаниях, которые помогают понять предмет в целом, а не на запоминании отдельных фактов и подробностей.

«Сегодня, наверное, есть необходимость объяснять детям, студентам и вообще людям базовые, принципиальные моменты по тем или иным предметам, какие-то узловые темы, важные для понимания всего, чем запоминать конкретный год конкретного сражения в эпоху Средневековья. Наверное, это не всегда бывает нужно, всегда можно взять телефон и найти это. В аргументах о том, что в наше время все знали и помнили те или иные битвы, те или иные события, может быть, и есть смысл. Но в то время и объем информации у учеников был значительно меньше, чем сейчас», - рассуждает Александр Седунов.

Будущее без эрудиции?

Очевидно, что мир изменился - и прежним уже не станет. Более того, он продолжает меняться на наших глазах. Нейросети развиваются настолько быстро, что сегодня сложно представить, каким будет наше будущее через пару десятков лет. Вместе с ним меняются и люди: то, как они воспринимают информацию, получают знания и относятся к необходимости их запоминать. Потому сделать из нынешних школьников подобие советских явно уже не получится.

Но насколько опасна такая ситуация и к каким последствиям она может привести? Значит ли это, что наше общество будет постепенно глупеть, до тех пор, пока человек с широким кругозором не станет скорее исключением из правил? И что нам со всем этим делать?

Евгения Пономаренко в этих вопросах настроена довольно пессимистично. «Снижение общей эрудиции для общества ведёт к скудомыслию. Скудомыслие до добра, как известно, не доводит, но мы не можем этот процесс притормозить или устранить. Очень жаль, что скоро за нас начнет думать ИИ. Страшно предположить, к чему это приведет. Хотя ведь это все чудеса современных технологий, и этому, скорее, стоит радоваться. Это создал человеческий гений. Вы знаете, люди сами во многом виноваты. Все ищут легкости, отдыха и простых путей решения проблем, оттуда, увы, и рождается кризис. <...> Как преодолеть? Наверное, действительно, стоит остаться на какой-то период без интернета, без этих ресурсов, и понять, что нужно что-то знать самому, чтобы достойно существовать», - предполагает учитель.

Екатерина Торшина считает, что снижение общей эрудиции и ослабление навыков самостоятельного мышления прежде всего могут привести к поверхностному восприятию сложных явлений. «Человек без опоры на базовые знания легко принимает на веру сомнительные утверждения, не видит противоречий и не способен аргументированно отстаивать свою позицию. В долгосрочной перспективе это влияет на качество общественной дискуссии и на способность общества принимать взвешенные решения». При этом учитель отмечает, что в России действительно наблюдается «определенная кризисная динамика» в сфере гуманитарного образования.

Как же поддерживать интерес к знаниям и развивать кругозор школьников? Педагог считает, что в современных условиях важно менять подход к обучению: уделять основное внимание не объему усваиваемой информации, а умению ее анализировать, сопоставлять разные точки зрения и видеть связи между явлениями.

«В школе мы стараемся делать акцент не на заучивании фактов, а на умении с ними работать: учим составлять планы, выделять главное, сопоставлять разные точки зрения. Хорошо работают межпредметные проекты: например, когда на уроке литературы мы связываем произведение с историческим контекстом, а потом обсуждаем, как эта эпоха отразилась в искусстве и науке. Курсы внеурочной деятельности - такие как “Разговоры о важном” и “История родного края” - заметно дополняют гуманитарное образование. Важную роль играет сотрудничество с партнерами: библиотеками и музеями, которые помогают формировать у школьников целостное представление о культуре и истории. Для развития культуры чтения полезны форматы, побуждающие к осмысленному обсуждению: читательские и киноклубы. В нашей гимназии как раз работают такие площадки - они мотивируют ребят читать не ради формального отчета, а чтобы потом поделиться мыслями и поспорить. Конечно, важна поддержка семьи: когда дома читают, обсуждают новости, спорят о книгах, у ребёнка гораздо больше шансов сохранить и развить любознательность», - уверена учитель.

По мнению Екатерины Торшиной, проблема существует, но она не фатальна. Гуманитарное образование по-прежнему остается фундаментом для формирования личности - вопрос в том, как создать для него условия, в которых оно сможет полноценно развиваться.

А вот ученые оказались более сдержанны в своих оценках. По мнению Людмилы Алиевой, чтобы говорить о снижении общей эрудиции и навыков самостоятельного мышления, а тем более о кризисе гуманитарного образования в России, простого мнения недостаточно. «Сначала необходимо научно доказать и обосновать эту проблему, а такого рода исследований мне пока не встречалось. Научный подход позволит не просто собрать доказательную базу для тезиса, диагностировать проблему, но и правильно определить набор инструментов для лечения», - считает преподаватель.

Александр Седунов тоже воздержался от однозначных суждений, отметив, что на вопросы о том, куда нас может привести сложившаяся ситуация и что с ней делать, не могут дать полного ответа даже те, кто специально занимается этой проблемой.

«Как сегодня знание, будь то гуманитарное, либо какое-то еще, совместить с нейросетями, совместить с возможностью человека обучать эти нейросети, когда они могут еще учиться сами - думаю, что это одна из важнейших, я бы сказал, методологических, философских задач», - убежден педагог.

При этом он также считает, что в современных условиях уделять внимание в первую очередь стоит не объему знаний, а тому, «какие материалы необходимы, какие из них важны, как их отбирать, как критически к ним относиться». Кроме того, по его мнению, сегодня было бы полезно «акцентировать внимание на специализации, на индивидуальном образовательном маршруте, для того чтобы впоследствии сосредоточиться на той или иной сфере знаний, той или иной профессии».

Старшие поколения во все времена были склонны считать, что молодежь уже не та, что раньше: хуже, менее образованная, не такая смышленая. Однако человечество за прошедшие столетия все-таки не схлопнулось. Люди продолжали развиваться, совершали научные открытия, создавали великие произведения искусства и двигались вперед.

Не впервые общество с тревогой встречает и технологические перемены. Когда сначала телевизоры, а затем компьютеры с доступом к интернету стали массовыми, тоже звучали опасения, что они приведут к отупению людей и едва ли не погубят культуру. Но этого не произошло. Более того, нынешняя молодежь уже почти не смотрит телевизор - у нее появились другие источники информации и развлечений.

Конечно, происходящее сегодня вызывает беспокойство. Нейросети развиваются стремительно, привычные способы получать и усваивать знания меняются, и пока трудно понять, к чему это приведет. Возможно, будущим поколениям будет не так важно помнить наизусть множество дат, имен и фактов, зато придется осваивать другие навыки и учиться работать с информацией совершенно иначе. Общество совершенно точно изменится. Каким оно станет, мы пока не знаем. Но думается, что, как и прежде, человечество сумеет приспособиться к новым условиям, а разговоры о всеобщем интеллектуальном упадке так и останутся лишь опасениями.

Елизавета Левадная