Общество

Скончалась псковский тренер по легкой атлетике Елена Шабанова

На 85-м году жизни скончалась псковский тренер по легкой атлетике, наставница плеяды известных спортсменов Елена Шабанова, сообщает телеграм-канал «Псковский спорт». Проститься с ней будет можно во вторник в Троицком соборе в 11 часов.

«Елена Алексеевна вместе с семьей в 1972 году переехала в Псков из Казахстана, став тренером по баскетболу в политехе. Сама была баскетболисткой, выступала за сборную республики, тренировала мужскую сборную Казахстана. В Пскове Шабанова стала помогать мужу с легкой атлетикой, подготавливая самых юных спортсменов. Ее многочисленные воспитанники - победители первенств страны и чемпионатов мира, двое из которых Вадим Курач и Константин Шабанов выступали на Олимпийских играх. Шабанова работала тренером в ДЮСШ Юность, а также в СШОР Надежда до 80 лет. Удостоена звания Отличника физической культуры и спорта России», - говорится в сообщении «Псковского спорта».