Александр Котов социальным работникам: Главная цель – деятельная помощь человеку

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов («Единая Россия») поздравил работников и ветеранов органов и учреждений социальной защиты населения с Днем социального работника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«В основе вашей деятельности лежит то, что невозможно измерить никакими нормативами и инструкциями: искреннее сострадание, огромное терпение и внимательное отношение к каждому человеку. Именно эти качества позволяют вам видеть за формальными обращениями живые человеческие судьбы, чувствовать чужую боль и находить нужные слова поддержки в самые трудные минуты», – отметил Александр Котов.

Он добавил, что социальная помощь адресована самым разным категориям граждан: ветеранам, отдавшим свои силы на благо Отечества, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям, многодетным семьям и всем, кто по воле судьбы оказался в трудной жизненной ситуации. По словам парламентария, в Псковской области получателями различных мер социальной поддержки являются более 210 тысяч человек. За этой цифрой стоят судьбы отдельных людей и ваш повседневный труд.