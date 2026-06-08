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Александр Котов социальным работникам: Главная цель – деятельная помощь человеку

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Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов («Единая Россия») поздравил работников и ветеранов органов и учреждений социальной защиты населения с Днем социального работника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«В основе вашей деятельности лежит то, что невозможно измерить никакими нормативами и инструкциями: искреннее сострадание, огромное терпение и внимательное отношение к каждому человеку. Именно эти качества позволяют вам видеть за формальными обращениями живые человеческие судьбы, чувствовать чужую боль и находить нужные слова поддержки в самые трудные минуты», – отметил Александр Котов.

Он добавил, что социальная помощь адресована самым разным категориям граждан: ветеранам, отдавшим свои силы на благо Отечества, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям, многодетным семьям и всем, кто по воле судьбы оказался в трудной жизненной ситуации. По словам парламентария, в Псковской области получателями различных мер социальной поддержки являются более 210 тысяч человек. За этой цифрой стоят судьбы отдельных людей и ваш повседневный труд.

«С душой и самоотдачей вы трудитесь в органах социальной защиты населения, реабилитационных центрах, домах-интернатах, социальных приютах и центрах социальной помощи. Каждый из вас – от руководителя до рядового сотрудника – является частью единого слаженного механизма, главная цель которого – деятельная помощь человеку. Во многом именно благодаря вашему профессионализму и человечности система социального обслуживания Псковской области работает четко и эффективно. Спасибо за благородный труд во имя людей! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов!» – резюмировал Александр Котов.
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Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

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