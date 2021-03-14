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Общество

«Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки

15.03.2021 13:22|ПсковКомментариев: 0

Женщина пожаловалась на нетактичное отношение медицинского персонала Псковской областной инфекционной больницы к пациентам. Ее обращение опубликовано на сайте губернатора.

«Лег в больницу - рыдай молча? Прошу вас обратить внимание на отношение персонала к больным в новой инфекционной больнице. Оно, извините, скотское. Туда люди шли за повышенными выплатами, я верно понимаю? Человеческое и профессиональное что-то в них осталось? Давайте опустим слова о высокой загруженности, о нехватке кадров, ведь больные не виновны в этом», - отметила псковичка.

Она рассказала, что в больницу с коронавирусом поступила ее родственница. «Человек неделю не мог есть, его мучали жуткие боли, уже с трудом передвигался. На следующий день прилетела "скорая" и забрала. Вот спасибо принимавшему врачу - единственный, кто отнесся внимательно. Дальше началась полная вакханалия: сменяются врачи, медсестры, никто не обращает внимания, хамят. Кричат: "Мы вообще не должны за вами тут смотреть, нет времени, не нравится - лечитесь дома"», - поделилась женщина.

Заявительница указала на то, что взрослых пациентов в боксе довели до слез. «Кто-то из них - тоже бывший медик, кто-то - учитель, да мало ли кто! Они люди! До каких пор так будут относиться? До каких пор будут некомпетентные врачи калечить людей? Это риторические вопросы. К сожалению, вся система требует кардинальных изменений. Но, пожалуйста, повлияйте хотя бы на персонал отдельно взятой больницы. Люди не хотят умирать, не хотят рыдать, они хотят получить уход и лечение. Время тяжелое для всех, давайте оставаться людьми!» - призвала псковичка.

Отвечая на обращение, председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что замена лечащего врача не проводилась. «За пациенткой закреплен только один лечащий врач, о чем свидетельствует запись в ее истории болезни», - уточнила она.

«С персоналом отделения пульмонологии инфекционной больницы проведена профилактическая беседа о недопустимости нетактичного общения с пациентами или их родственниками, в том числе, в моменты морального переутомления или стрессовой ситуации», - добавила председатель комитета.

Теги: #псков #здравоохранение #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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