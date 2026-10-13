Итоги проекта «Без срока давности» представил псковский аспирант в Могилеве

Преподаватели Псковского государственного университета представили итоги работы по проекту «Без срока давности» в Могилёве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.

Фото: ПсковГУ

Ассистент кафедры отечественной и всеобщей истории, аспирант Виталий Фролов выступил с докладом «Ценностная ориентация бойцов красной армии на примере Людмилы Павличенко».

Старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории и аспирант Надежда Васильева представила доклад «Героизм студентов в годы Великой Отечественной войны и трудовая доблесть молодёжи на восстановлении Родины (по страницам изданий проекта «Без срока давности»)».

Над изданиями, опубликованными в рамках проекта «Без срока давности», трудился коллектив преподавателей ПсковГУ: доценты кафедры отечественной и всеобщей истории Людмила Алиева и Татьяна Хришкевич, а также сама Надежда Васильева.

В ближайшее время коллектив авторов планирует выпустить ещё один труд, о народах России в годы Великой Отечественной войны.