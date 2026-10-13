 
Общество

Итоги проекта «Без срока давности» представил псковский аспирант в Могилеве

0

Преподаватели Псковского государственного университета представили итоги работы по проекту «Без срока давности» в Могилёве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.

Фото: ПсковГУ

Ассистент кафедры отечественной и всеобщей истории, аспирант Виталий Фролов выступил с докладом «Ценностная ориентация бойцов красной армии на примере Людмилы Павличенко».

Старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории и аспирант Надежда Васильева представила доклад «Героизм студентов в годы Великой Отечественной войны и трудовая доблесть молодёжи на восстановлении Родины (по страницам изданий проекта «Без срока давности»)».

Над изданиями, опубликованными в рамках проекта «Без срока давности», трудился коллектив преподавателей ПсковГУ: доценты кафедры отечественной и всеобщей истории Людмила Алиева и Татьяна Хришкевич, а также сама Надежда Васильева.

В ближайшее время коллектив авторов планирует выпустить ещё один труд, о народах России в годы Великой Отечественной войны.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026