Общество

Михаил Ведерников проконтролировал строительство соцгородка под Псковом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района. Рабочий выезд на строительную площадку состоялся 16 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Главу региона сопровождали вице-губернатор Василий Осипов, председатель областного комитета по ЖКХ и строительству Сергей Грахов, председатель областного комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева, глава администрации Пскова Александр Братчиков и представители подрядной организации.

«Какая динамика, что сделано?» - поинтересовался Михаил Ведерников.

Представитель подрядной организации рассказал, что уже смонтированы световые столбы, проведены электрические сети. Выполняются работы по штукатурке готовых корпусов, ведутся работы на кровле. Кровельные работы планируется завершить в мае. «На стройке работают 50 человек», - уточнил подрядчик.

«Этого мало», - отреагировал глава региона.

«Будем увеличивать», - заверил представитель подрядной организации.

Затем губернатору показали тепловой пункт. «Подключена коллекторная группа, в комнаты подано отопление», - сообщил подрядчик. Типовая квартира будет готова в апреле-мае, сообщили губернатору.

Сергей Грахов рассказал, что переход между корпусами, представляющий собой арку, может обрушиться, если нагрузить его оборудованием, пошли трещины. Председатель комитета отметил, что недостатки будут устранять.

«Это надо делать прямо сейчас, чтобы не было задержек», - поручил губернатор. Также Михаил Ведерников дал задание приступить к работам по благоустройству объекта.

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Напомним, 18 февраля председатель правительства России Михаил Мишустин оценил ход строительства социального городка в деревне Борисовичи.

В настоящее время заключен контракт на завершение строительства объекта. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, прокладке внутренних инженерных сетей. Строительство объекта завершат в 2022 году.

Стоимость строительства соцгородка оценивается в 600 млн рублей. За предыдущие годы было выполнено работ на 200 млн рублей за счет областного бюджета и средств Пенсионного фонда, однако впоследствии строительство остановилось по причине отсутствия финансирования. Для продолжения строительства в 2020 году правительство РФ выделило порядка 400 млн рублей.

Социальный городок включает в себя 6 жилых корпусов, в том числе предусмотрены корпуса для проживания маломобильных групп населения. Эти здания будут обеспечены лифтами, там создут безбарьерную среду. В целом, соцгородок предполагает проживание пожилых людей и инвалидов. Стационарный блок рассчитан на 117 коек. Помимо жилых корпусов в соцгородке предполагается размещение пункта проката технических средств реабилитации, реабилитационного центра, также будут доступны услуги интернет-кафе, столовой, аптечного пункта. На базе административно-бытового корпуса будет работать прачечная.