Общество

Александр Козловский создал телеграм-канал

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский создал Telegram-канал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

«Приветствую вас, дорогие земляки! Теперь я на связи с вами и в Telegram. Здесь буду делиться информацией об актуальных законах, работе партии "Единая Россия" в Псковской области и помощи жителям нашего региона. Приглашаю всех к диалогу», - написал он.

Ознакомиться с Telegram-каналом депутата можно по ссылке.

Александр Козловский является активным пользователем соцсетей. Регулярно делится с подписчиками информацией о своей деятельности. На данный момент у Александра Козловского есть аккаунты в пяти социальных сетях: VK, Instagram, Facebook, Twitter и TikTok. Суммарное число подписчиков составляет более 11 тысяч человек.