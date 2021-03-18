Общество

Доступность медпомощи обсудили депутаты с жителями Пыталовского района

Вопросы доступности медицинской помощи обсудили с жителями Пыталовского района вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко и депутат, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Встреча, в которой также принимали участие глава района Вера Кондратьева и руководитель пыталовского филиала Островской межрайонной больницы Людмила Иванова, состоялась по инициативе местного отделения общественной организации «Союз пенсионеров России».

Поводом для прямого разговора депутатов с жителями Пыталово и окрестных деревень послужили слухи о предстоящем закрытии пыталовской больницы и поликлиники, которые в последнее время распространяются в социальных сетях.

Общение с пыталовцами началось с ответа на самый волнующий вопрос. «Я сразу хочу расставить точки над i, - обратилась к сходу граждан Ирина Богачева. – В связи с чем возникли опасения, что больницу в Пыталово собираются закрыть, мне непонятно. Я со всей ответственностью заявляю, что ни один кабинет, ни одна дверь не будут закрываться ни на один день».

Заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко также заверил людей, что медицинское учреждение будет работать и обслуживать пациентов в привычном режиме.

«Обеспечение доступности медицинской помощи – приоритетная задача для региональной власти. Никто не отрицает, что в нашем здравоохранении много проблем – я перед встречей с вами посетил пыталовскую больницу и видел, в каком состоянии находятся ее корпуса. Еще одна острейшая проблема – дефицит кадров. Государством выделяются деньги на укрепление материально-технической базы здравоохранения, строятся новые ФАПы на селе, но медиков, готовых работать, не так легко найти. Для привлечения в нашу область молодых специалистов и опытных врачей из других регионов делается очень много. И медики едут к нам, но, очевидно, что закрыть все вакансии разом не получится», - сказал депутат.

Виктор Остренко подчеркнул, что в условиях имеющегося кадрового дефицита для обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи необходимо особенно четко выстраивать маршрутизацию пациентов, а услуги узких специалистов предоставлять, в том числе, за счет медицинской кооперации лечебных учреждений.

Ирина Богачева подтвердила, что ресурс Островской межрайонной больницы задействован на обслуживание пациентов из Пыталово. «Ведется предварительная запись, и врачи после своей основной работы едут в Пыталово. Действительно, бывают опоздания на несколько часов – это связано с загруженностью медиков, но ни по одному обращению не было отказа», - отметила главный врач и попросила граждан с понимаем относиться к медикам, которые, по ее словам, нередко работают на пределе человеческих возможностей.

В ходе встречи Ирина Богачева ответила на многочисленные вопросы граждан, связанные с непосредственной организацией медпомощи. Жителей интересовало, когда в поликлинике возобновит работу физиокабинет, закрытый около месяца назад в связи с переездом на новое место жительства обслуживающей его медсестры. По словам руководителя медучреждения, уже есть предварительная договоренность с новым сотрудником, и кабинет откроется в ближайшее время.

Также Ирина Богачева разъяснила процедуру записи к специалистам, ведущим прием в Острове – жители Пыталово могут сделать это в регистратуре местной поликлиники.

Несколько граждан высказали претензии к работе скорой помощи из-за длительного времени ожидания «неотложки». Ирина Богачева пояснила, что этот вопрос не входит в полномочия главврача межрайонной больницы – вызовы централизовано распределяют диспетчеры областной станции скорой медицинской помощи, но пообещала довести жалобы жителей Пыталово непосредственно до сведения руководителя учреждения.

Также участники встречи задали вопросы о вакцинации от коронавируса и о возможности бесплатного тестирования на наличие антител перед прививкой.

«В пыталовской больнице есть экспресс-тесты, которые определяют, есть антитела или их нет, но без указания количественных показателей. Вы все можете пройти это тестирование», - сообщила Ирина Богачева и порекомендовала, всем, и в первую очередь пенсионерам, как можно скорее сделать прививку.

«Изначально говорилось о противопоказаниях вакцинации для граждан старшего возраста, но сейчас, когда собрана уже достаточная информация, и у пожилых людей после прививок не выявлено никаких побочных эффектов, нам пришли рекомендации прививать и 70 плюс», - проинформировала пенсионеров главный врач Островской межрайонной больницы.

В завершение депутаты областного Собрания заверили граждан, что всегда готовы к диалогу и попросили не доверять слухам, а в случае возникновения вопросов обращаться за разъяснениями напрямую к местным и региональным властям.