Общество

Вера Емельянова встретилась со вспомогательным епископом Римско-католической архиепархии

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела рабочую встречу со вспомогательным епископом Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николаем Дубининым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ней приняли участие настоятель прихода Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в городе Пскове Кшиштоф Каролевски, а также и. о. руководителя территориального органа - представителя МИД России в Пскове Александр Иванов.

Николай Дубинин сообщил, что во время совершения пастырского визита в Псковскую область он посетил приход Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове и совершил при храме торжественную святую мессу.

Кшиштоф Каролевски проинформировал участников встречи о социальном направлении деятельности прихода Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове. В частности, он рассказал, что католическим приходом совместно с муниципальным учреждением «Социальная гостиница» областной столицы осуществляется благотворительная деятельность по оказанию лицам без определенного места жительства юридической помощи, содействия в восстановлении документов. При храме на постоянной основе действует пункт питания, где ежедневно предоставляются горячие обеды.

Вера Емельянова поблагодарила псковский приход Пресвятой Троицы Римско-католической церкви за проводимую работу, направленную на укрепление традиционных духовных ценностей среди жителей региона. Вице-губернатор также отметила, что представители католической церкви региона принимают активное участие в работе институтов гражданского общества, в том числе Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области.