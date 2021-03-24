Общество

Митрополит Тихон возглавил общественный совет при Росалкогольрегулировании

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) избран главой общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. Накануне члены совета собирались в Общественной палате России и утвердили митрополита Тихона своим председателем единогласно, сообщает сайт ведомства.

Одним из первых решений совета под руководством Тихона стало создание рабочей группы по профилактике пьянства и алкоголизма среди подростков и молодежи.

Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования

Тихон курирует борьбу с алкоголизмом и в РПЦ – он является сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. В 2019 году совет предложил Минпросвещения создать программу уроков по профилактике алкоголизма.

Митрополит подчеркнул, что первенство в разработке уроков будет принадлежать профессионалам: «Может быть, в программе ОБЖ, может быть, еще как-то - решат профессионалы, мы здесь не вмешиваемся. <…> Именно рекомендации профессионалов должны стать основой практического решения поставленных нами задач».