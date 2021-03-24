Общество

35-е Кикоинские чтения проходят в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 25 марта поприветствовал участников юбилейных 35-х Кикоинских чтений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие проходит в Пушкинских Горах, на базе научно-культурного центра Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в рамках первого всероссийского Форума учителей естественных наук.

Глава региона отметил, что для Псковской области - большая честь второй раз принимать это мероприятие. Также он выразил надежду, что Киконские чтения получат постоянную «псковскую прописку», оставаясь знаковым традиционным событием научной сферы всей страны.

Вспоминая всемирные научные заслуги советского физика-экспериментатора Исаака Кикоина, Михаил Ведерников обратил внимание на другую грань его работы — популяризацию науки и развитие школьного образования.

«Для Исаака Константиновича было принципиально важно обеспечить преемственность поколений, чтобы наши ученые не прекращали постоянный поиск новых открытий. Эта сторона его деятельности не ограничивалась лекциями и научным руководством. Вместе с великим математиком Андреем Николаевичем Колмогоровым Исаак Кикоин организовал первую отечественную физико-математическую школу. Также двое этих блестящих ученых основали научно-популярный журнал "Квант". Эксперты ЮНЕСКО оценивали его как уникальный образовательный проект международного уровня. Более того, Исаак Кикоин много времени уделял разработке школьных программ по физике, писал учебники, читал лекции о преподавании естественных наук учителям и сам вел уроки в средних классах. Можно безо всякого преувеличения сказать, что Исаак Кикоин — выдающийся деятель просвещения и успешный реформатор школьного образования. И это достижение нисколько не уступает его научным победам», — подчеркнул глава региона.

«Общими усилиями дело великого ученого продолжается, - продолжил губернатор, — по инициативе Михаила Ковальчука и при активном участии региональной администрации в области реализуется целый ряд образовательных проектов». Так, с 2019 года в средней общеобразовательной школе №1 Пскова, где учился академик, действует Кикоинский класс. В этом году начинает работу лекционная аудитория имени И. К. Кикоина в Псковском государственном университете. Для школьников региона организуются стажировки в Курчатовском институте».

По его словам, все это помогает развивать сферу образования в регионе и выявлять новые талантливые кадры для отечественной науки.

Губернатор поблагодарил коллег из Курчатовского института за организацию Кикоинских чтений на Псковской земле, пожелал всем участникам мероприятия успехов и новых открытий и привел слова великого ученого: «Не было ни одного дня в жизни: ни выходного, ни праздника, ни отпуска, когда бы я не занимался физикой. И все равно времени не хватило. Вы сами узнаете, как это бывает, когда проживаете жизнь. Поэтому сейчас не упускайте времени. Все равно его не хватит, но хоть будет не так обидно».

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в свою очередь поблагодарил губернатора за внимание к Кикоинским чтениям. Доктор наук отметил, что благодаря достижениям Исаака Кикоина и его единомышленников, полученным в годы Великой Отечественной войны, Россия остается сильным суверенным государством, защищенным ядерным щитом. «И сейчас такое время, когда нам снова нужно сосредоточиться, консолидироваться и вместе совершить прорыв, чтобы быть лучшими в мире, продолжить держать этот флаг первенства», — подчеркнул Михаил Ковальчук.

Далее в рамках Кикоинских чтений выступили вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Олег Нарайкин и директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. Они продолжили разговор на тему важности профессии учителя в эпоху компьютерных технологий, глобальной цифровизации и развития искусственного интеллекта.

Напомним, традиция проведения в НИЦ «Курчатовский институт» Кикоинских чтений поддерживается с 1985 года. Их основной целью является популяризация естественных наук.

В рамках мероприятия ученые, специалисты и студенты обсуждают результаты исследований в области разделения изотопов, физики твердого тела, магнетизма и других тем. Ими при жизни занимался Исаак Кикоин — советский физик-экспериментатор, академик Академии наук СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, автор ряда открытий в атомной и ядерной физике, физике твердого тела, ядерной технике.