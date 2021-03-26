Общество

Минобрнауки: Приемная кампания в вузах начнется не позднее 20 июня

Приемная кампания в российских вузах в 2021 году должна начаться в обычном режиме не позднее 20 июня, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В этом году у абитуриентов при поступлении в вузы будет больше возможностей, как и у вузов по проведению приема на обучение, пишет ТАСС. Так, введена возможность проведения общего конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. До этого конкурс можно было проводить только раздельно по каждой специальности или направлению подготовки, разъяснили в министерстве.

Также вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Например, вступительное испытание по физике и информатике, при этом абитуриент сможет представить результат ЕГЭ по физике или информатике по своему усмотрению.

В этом году прием документов в электронной форме, наряду с поданными лично или по почте, становится обязательным способом для вузов. Кроме того, установлена возможность для поступающих внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление, например, по другой специальности.

Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами не менее пяти раз в день.