Умерла телеведущая, журналистка и одна из первых советских манекенщиц Светлана Куницына. В начале ноября она перенесла тяжёлую операцию на сердце, после которой находилась в реанимации. О её смерти сообщил коллега Павел Лобков.
Фото: Российскийская газета
В начале ноября Светлану Куницыну госпитализировали в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева из-за серьёзных проблем со здоровьем. Врачи провели операцию на открытом сердце, после которой журналистка оставалась в реанимации.
Светлана Куницына окончила исторический факультет МГУ. В молодости она работала манекенщицей у модельера Вячеслава Зайцева, а позднее занималась организацией модных показов в его Доме моделей.
В 1990-е и 2000-е годы Куницына стала известна как телевизионная журналистка, освещавшая мир моды. Она вела программы «Искусство высокой моды» и «Шинель № 5», а также участвовала в создании программы «Намедни» на НТВ, пишет «