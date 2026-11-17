Умерла телеведущая, журналистка и одна из первых советских манекенщиц Светлана Куницына. В начале ноября она перенесла тяжёлую операцию на сердце, после которой находилась в реанимации. О её смерти сообщил коллега Павел Лобков.

Фото: Российскийская газета

«Светлана Аркадьевна Куницына умерла. После тяжелой операции на сердце примерно неделю сердце не заводилось. Добрая память, Аркадьевна!» - написал Павел Лобков в личном блоге.

В начале ноября Светлану Куницыну госпитализировали в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева из-за серьёзных проблем со здоровьем. Врачи провели операцию на открытом сердце, после которой журналистка оставалась в реанимации.

Светлана Куницына окончила исторический факультет МГУ. В молодости она работала манекенщицей у модельера Вячеслава Зайцева, а позднее занималась организацией модных показов в его Доме моделей.