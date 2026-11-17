Работодатели Псковской области разместили более 2,7 тысячи вакансий в начале ноября 2026 года. При этом за месяц спрос на некоторых специалистов вырос почти на 50%. Наибольший рост числа вакансий зафиксировали среди грузчиков - на 49% по сравнению с началом октября. Средняя предлагаемая зарплата для них составила 49,9 тысячи рублей, сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Также работодатели стали чаще искать электромонтажников и электриков (+29%), машинистов (+25%), бетонщиков и каменщиков (+20%), водителей и экспедиторов (+18%). Среди офисных профессий вырос спрос на операторов контактных центров - на 20%.

При этом самыми востребованными специалистами в регионе остаются разнорабочие. Для них открыто около 400 вакансий средней предлагаемой зарплатой 123 тысячи рублей. Следом идут продавцы и кассиры - около 300 предложений с зарплатой 47,6 тысячи рублей, а также бетонщики, арматурщики и каменщики -около 300 вакансий с зарплатой 184 тысячи рублей.

В числе наиболее высокооплачиваемых предложений - вакансии монтажников (214 тысяч рублей), водителей и экспедиторов (205,1 тысячи рублей), курьеров и машинистов (по 190 тысяч рублей). Рост спроса на специалистов может быть связан с подготовкой к зимнему сезону, завершением строительных работ и увеличением нагрузки на логистику, пояснила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.