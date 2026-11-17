Ремонт участка улицы Чкалова от улицы Шарикова до 2-го Социалистического переулка завершился в посёлке Локня. На обновление дороги дополнительно выделили 11 миллионов рублей по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в Max.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Max

На улице Чкалова заменили пять водопропускных труб, уложили два слоя асфальта и укрепили обочины. По словам главы округа, этот участок давно нуждался в ремонте.