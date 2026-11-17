Капитальный ремонт Пушкиногорской центральной районной библиотеки планируют завершить до конца ноября 2026 года. Сейчас учреждение готово на 95%. О ходе обновления объектов культуры губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову рассказала глава профильного ведомства региона Илианна Петрова. Об этом сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство культуры Псковской области / Max

В Пушкиногорской библиотеке уже заменили инженерные сети, установили современное освещение и отремонтировали внутренние помещения. В ближайшее время подрядчик должен установить лифт для маломобильных посетителей.

После завершения работ библиотека и обновлённая школа искусств, расположенная на третьем этаже того же здания, станут единым культурным пространством.

Всего в 2026 году в Псковской области по президентскому национальному проекту «Семья» ремонтируют семь учреждений культуры. Большинство контрактов рассчитаны на два-три года.

Работы, запланированные на этот год, уже полностью завершили в двух учреждениях - Родовском сельском доме культуры в Палкинском округе и Краеведческом музее в Великих Луках.



Также продолжается обновление Детской школы искусств и краеведческого музея в Порхове, Опочецкой районной библиотеки и Красногородского дома культуры.

На капитальный ремонт учреждений культуры в 2026 году Псковская область получила из федерального бюджета 163 миллиона рублей.

