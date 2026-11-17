Профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл в посёлке Локня 17 ноября. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области, главная цель мероприятия — предотвратить пожары и гибель людей.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области / Max

Во время рейда дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл с жителями беседы и инструктажи. Особое внимание уделили безопасному использованию отопительных приборов и бытовой техники: сотрудник МЧС напомнил местным жителям о правилах использования печей, газового оборудования и электроприборов.

В жилом секторе, магазинах и на информационных стендах разместили памятки о правилах эксплуатации печного отопления и газового оборудования. Кроме того, жителям рассказали о пожарной обстановке в Локнянском округе и Псковской области, назвали наиболее распространённые причины возгораний.

В МЧС напомнили, что при пожаре или появлении дыма необходимо сразу звонить по номеру 101 или единому номеру экстренных служб 112.