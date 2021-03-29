Общество

Губернатор отметил недостаточный темп строительства соцгородка в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 29 марта, провел очередное совещание по строительству социального городка, чтобы детально обсудить пути решения наиболее острых вопросов, проконтролировать выполнение ранее данных поручений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники совещания проанализировали объем уже выполненных работ, а также рассмотрели меры, необходимые для выхода объекта строительства на проектные мощности. Глава региона обратил внимание на недостаточный темп строительства, задержку в осуществлении ряда запланированных ранее работ. Например, кровельные работы так и не начаты.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов подтвердил, что по-прежнему актуальным остается вопрос обеспечения объекта дополнительными рабочими. В настоящий момент на площадке находится до 42 человек. Тем не менее, работа не прекращается в выходные дни. «Много видов работ, которые еще можно запараллелить. Каменщиков недостаточно, в том числе для устройства внутренних перегородок», — заметил Сергей Грахов.

Представитель подрядной организации Дмитрий Назаров доложил о строительстве различных корпусов, прокомментировал высказанные замечания. Так, например, он заверил, что дополнительные рабочие приступят к внутренней отделке после окончательного утверждения проекта сантехники. Документ будет согласован в ближайшие дни. Вместе с тем представитель подрядной организации не смог внятно обозначить причину задержки работ по устройству кровли. «Организационно проект мы подтянули, усилили команду новыми людьми. Не подведем. Выйдем на график», — заверил Дмитрий Назаров.

«Давайте договоримся: если вы называете даты, это должно выполняться. Вы вышли на объект. Вы взяли на себя обязательства», — заметил губернатор. Михаил Ведерников призвал наладить межведомственное взаимодействие между всеми участниками реализации проекта. Кроме того, глава региона поручил в ближайшие дни окончательно согласовать сводный поквартальный сетевой график, где будут детально прописаны не только виды работ, но и сроки поставки материалов, привлечения дополнительных рабочих. Документ, заметил глава региона, должен быть построен не только с учетом погашения отставания от графика, но и выхода на опережающие темпы работ.

Еще один вопрос, который был рассмотрен на совещании, касался претензий к предыдущему подрядчику. В настоящее время перечень замечаний сформирован, устранение некоторых из них уже принято в работу подрядной организацией. Глава региона заметил, что за объемом и сроками их выполнения должен вестись поэтапный контроль.

Напомним, что стройплощадку соцгородка во время своего рабочего визита в Псковскую область посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр вместе с главой региона осмотрел жилой корпус квартирного типа и оценил условия, созданные для проживания маломобильных пожилых граждан. Социальное учреждение возводится в рамках национального проекта «Демография».