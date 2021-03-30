В Пскове профсоюзные активисты получили медали

Заседание Совета Псковского облсовпрофа состоялось в большом зале Дома профсоюзов сегодня, 30 марта.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы об утверждении профсоюзного бюджета, основных показателей сметы доходов и расходов областного совета профсоюзов за 2020 год и об утверждении бухгалтерского баланса облсовпрофа за 2020 год. По всем вопросам члены Совета проголосовали единогласно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.
В заключение заседания члены Совета поздравили с днем рождения председателя Псковской территориальной общественной организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство» Наталью Малышеву. Также ряд работников профсоюзов наградили юбилейными медалями «30 лет ФНПР». Среди них:
Надежда Партхаль, советник-консультант председателя СОП Псковский облсовпроф
Светлана Керн, председатель ППО ЗАО «Агрофирма «Победа»
Татьяна Македонова, председатель Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства
Наталья Горбачева, председатель Псковской областной организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ
Татьяна Сергеева, председатель Псковской городской организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ
Людмила Лепешкина, председатель Псковской областной организации профсоюза работников промышленности
Нина Мухина, председатель ППО АО ПЗР «Плескава»
Василий Дворниченко, председатель Псковской территориальной организации Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Валентина Мухина, председатель ППО ООО «Псковнефтепродукт»
Светлана Степанова, главный бухгалтер Псковской городской организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ.
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