Общество

В Пскове профсоюзные активисты получили медали

Заседание Совета Псковского облсовпрофа состоялось в большом зале Дома профсоюзов сегодня, 30 марта.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы об утверждении профсоюзного бюджета, основных показателей сметы доходов и расходов областного совета профсоюзов за 2020 год и об утверждении бухгалтерского баланса облсовпрофа за 2020 год. По всем вопросам члены Совета проголосовали единогласно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

В заключение заседания члены Совета поздравили с днем рождения председателя Псковской территориальной общественной организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство» Наталью Малышеву. Также ряд работников профсоюзов наградили юбилейными медалями «30 лет ФНПР». Среди них: