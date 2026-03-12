Благоустройство сквера у Рижской гостиницы в Пскове хотят завершить в этом году

Члены комитета по жилищно‑коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы рассмотрели план благоустройства и озеленения Пскова на 2026 год. Заседание прошло сегодня, 12 марта, под председательством Юрия Бурлина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото здесь и далее: Псковская городская Дума

В этом году планируется масштабная работа по обновлению городских пространств. Среди ключевых объектов — сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона, а также общественная территория у дома №2 по улице Индустриальной.

Кроме того, в планах — обустройство спортивной площадки в районе улицы Звёздной и Сиреневого Бульвара, работы в Корытовском лесопарке и завершение благоустройства сквера у гостиницы «Рижская».

Также планом благоустройства предусмотрены мероприятия по капремонту автомобильных дорог, ремонту автобусных остановок, уборке аварийных деревьев, высадке цветов, благоустройству дворовых территорий и иные работы.

Депутат Марина Борисенкова поблагодарила представителей администрации Пскова за то, что при реконструкции уже обновленных парковых зон были учтены потребности маломобильных граждан.