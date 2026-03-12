 
Общество

Собаку спасли из ёмкости с мазутом в Пскове

Упавшую в ёмкость с мазутом собаку спасли неравнодушные псковичи в микрорайоне Любятово. Об этом сообщили в группе зооприюта «Шанс» в соцсети «ВКонтакте».

«В приют позвонила девушка и сообщила, что сотрудники предприятия при проведении работ рядом с домом Механизаторов, 7 (Любятово) услышали отчаянный лай собаки, которая звала на помощь. Мужчины пошли на звук. Когда они нашли собаку, то над поверхностью мазута была только часть морды и нос! Еще чуть-чуть и бедное животное просто утонуло бы в этом мазуте», - рассказали в «Шансе».

 

Мужчины вытащили собаку и привезли в приют.

«Наш Ярослав помчался в магазин за моющим средством и растительным маслом. У нас есть опыт отмывания собак от гудрона, и чтобы отмыть от мазута – принцип тот же. Нам всем повезло, что стоит теплая погода, отмывать приходилось на улице. Масло подогрели, чтобы было чуть теплое, оно так лучше работает, и собаке не так холодно... <...> Мыли долго. Присмотрелись и заподозрили, что собака нам знакома. Так и есть, обнаружили наш чип. Это оказалась наша Тина. Мы ее не так давно забирали там же, в Любятово вместе со щенками, а потом за ней пришел хозяин базы, на которой Тина жила. Тину мы вернули уже после стерилизации», - поделились сотрудники.

Владельцу Тины дозвониться не удалось, телефон был выключен. А поздно вечером он сам вышел на связь и сообщил, что он сейчас на СВО, а за собакой попросил следить своего знакомого.

Тине дали абсорбент, укутали и положили отдыхать.

