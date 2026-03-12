 
Общество

Какие прививки стоит сделать в марте, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

Какие прививки жителям Псковской области стоит сделать в марте, рассказали Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. 

«Каждый сезон требует особой заботы о здоровье», - заметили в Роспотребнадзоре и предложили псковичам ориентироваться на мини-календарь прививок, которые рекомендовано сделать в марте. 

В частности, псковичам советуют привиться от столбняка и дифтерии. «Если с момента вашей последней вакцинации прошло 10 лет, пора обновить защиту. С началом дачного сезона вероятность травматизации и, как следствие, заражения спорами бактерии Clostridium tetani (столбнячной палочки) существенно увеличивается», - пояснили в ведомстве.

Также специалисты предлагают подумать о прививке от клещевого вирусного энцефалита. «С приходом тепла просыпается вся природа, в том числе клещи. И март – оптимальное время для прививки против клещевого энцефалита. Напомним, что вакцинация делается в несколько этапов, поэтому лучше начинать процесс сейчас», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

