 
Общество

Принять участие в конкурсе «Больше, чем каникулы» могут псковские детские лагеря

0

Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», реализуемая в рамках национального проекта «Молодежь и дети» совместно с Движением Первых, дала старт всероссийскому конкурсу «Больше, чем каникулы», сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Мероприятие проводится в рамках всероссийского проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие» и направлено на выявление и масштабирование лучших практик детского туризма в организациях отдыха и оздоровления детей.

Конкурс призван помочь детским лагерям внедрить современную модель походной смены, объединяющую образовательные, туристические и воспитательные компоненты. Участники получат уникальную возможность продемонстрировать свой потенциал в организации качественной походной деятельности и перенять передовой опыт коллег со всей страны.

Для участия в конкурсе команде детского лагеря необходимо подать заявку, к которой нужно приложить портфолио учреждения, фото- и видеоматериалы с прошлых смен, характеристики прилегающей природной территории учреждения, разработку тематической смены на территории лагеря. Кроме того, конкурсантам следует прислать видеовизитку хронометражем до 3 минут и презентацию с представлением команды, а также фото- и/или видеопортфолио инфраструктуры лагеря.

Заявки на участие принимаются по электронной почте: Kanikuli@morethantrip.ru. 

Экспертная комиссия оценит все работы и выделит 100 детских лагерей, среди которых будут лауреаты, финалисты, призеры и победители. Для лауреатов предусмотрены: комплект методических материалов по организации походов, доступ к эксклюзивному видеокурсу «Организация походной смены в ДОЛ», консультации во время внедрения программ.

Также будут выбраны 30 детских лагерей-финалистов, 120 сотрудников которых смогут пройти образовательный интенсив в центре «Машук». В ходе курса они узнают о юридических аспектах организации походов, безопасности и необходимом походном снаряжении, организации и реализации эстафеты «Гонка юных героев» и многом другом, а также ознакомятся с шестью походными ролями.

Финалисты также получат методические рекомендации по внедрению походных смен и дипломы призеров. Призеры конкурса получат, кроме вышеперечисленного, уникальную сувенирную продукцию «Больше, чем каникулы», которая станет незаменимой в организации походных смен, а победители будут удостоены помимо всех призов, перечисленных выше, полным медиасопровождением от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026