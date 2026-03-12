Принять участие в конкурсе «Больше, чем каникулы» могут псковские детские лагеря

Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», реализуемая в рамках национального проекта «Молодежь и дети» совместно с Движением Первых, дала старт всероссийскому конкурсу «Больше, чем каникулы», сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Мероприятие проводится в рамках всероссийского проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие» и направлено на выявление и масштабирование лучших практик детского туризма в организациях отдыха и оздоровления детей.

Конкурс призван помочь детским лагерям внедрить современную модель походной смены, объединяющую образовательные, туристические и воспитательные компоненты. Участники получат уникальную возможность продемонстрировать свой потенциал в организации качественной походной деятельности и перенять передовой опыт коллег со всей страны.

Для участия в конкурсе команде детского лагеря необходимо подать заявку, к которой нужно приложить портфолио учреждения, фото- и видеоматериалы с прошлых смен, характеристики прилегающей природной территории учреждения, разработку тематической смены на территории лагеря. Кроме того, конкурсантам следует прислать видеовизитку хронометражем до 3 минут и презентацию с представлением команды, а также фото- и/или видеопортфолио инфраструктуры лагеря.

Заявки на участие принимаются по электронной почте: Kanikuli@morethantrip.ru.

Экспертная комиссия оценит все работы и выделит 100 детских лагерей, среди которых будут лауреаты, финалисты, призеры и победители. Для лауреатов предусмотрены: комплект методических материалов по организации походов, доступ к эксклюзивному видеокурсу «Организация походной смены в ДОЛ», консультации во время внедрения программ.

Также будут выбраны 30 детских лагерей-финалистов, 120 сотрудников которых смогут пройти образовательный интенсив в центре «Машук». В ходе курса они узнают о юридических аспектах организации походов, безопасности и необходимом походном снаряжении, организации и реализации эстафеты «Гонка юных героев» и многом другом, а также ознакомятся с шестью походными ролями.

Финалисты также получат методические рекомендации по внедрению походных смен и дипломы призеров. Призеры конкурса получат, кроме вышеперечисленного, уникальную сувенирную продукцию «Больше, чем каникулы», которая станет незаменимой в организации походных смен, а победители будут удостоены помимо всех призов, перечисленных выше, полным медиасопровождением от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».