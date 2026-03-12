 
Общество

Сергей Вострецов: Испытательный срок должен помогать находить достойную работу, а не становиться ловушкой

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации опубликовало подробное разъяснение для граждан о правилах установления и прохождения испытательного срока при трудоустройстве. Профсоюзы СОЦПРОФ данную инициативу поддерживают, сообщается в Telegram-канале председателя объединения профсоюзов России Сергея Вострецова.

Законодательство чётко защищает отдельные категории граждан от возможного произвола при приёме на работу. Испытание не устанавливается для: несовершеннолетних (до 18 лет); выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений, устраивающихся на первую работу по полученной специальности в течение года после окончания обучения; лиц, прошедших ученичество у данного работодателя и принятых на работу после завершения обучения; граждан, избранных на выборную оплачиваемую должность; сотрудников, принятых по конкурсу на должность; работников, заключающих срочный трудовой договор на срок до двух месяцев; лиц, приглашённых в порядке перевода от другого работодателя по согласованию; беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет.

Продолжительность испытания строго ограничена: общий максимум — 3 месяца; для руководителей организаций, главных бухгалтеров и их заместителей — до 6 месяцев; при срочном договоре от 2 до 6 месяцев — не более 2 недель.

Важный момент: если в период испытания работник был на больничном или отсутствовал по другим уважительным причинам, срок испытания автоматически продлевается на количество пропущенных календарных дней. Оплата труда во время испытательного срока не может быть ниже той, что установлена штатным расписанием для соответствующей должности. Это важная гарантия равной оплаты за равный труд. Работник имеет право в любой момент расторгнуть договор по собственному желанию, предупредив работодателя письменно за три календарных дня. Это существенно упрощённая процедура по сравнению с общим правилом (две недели). Право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает с первого дня работы. При увольнении (в том числе по инициативе работодателя в период испытания) сотруднику выплачивается компенсация за все неиспользованные дни отпуска. 

«Министерство труда сделало очень важный и своевременный шаг, подробно напомнив всем сторонам трудовых отношений о чётких правилах испытательного срока. Для профсоюзов СОЦПРОФ это ещё одно подтверждение того, что государство последовательно укрепляет защиту наиболее уязвимых категорий работников — молодёжи, беременных женщин, молодых мам и выпускников. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда недобросовестные работодатели пытаются использовать испытательный срок как инструмент для экономии на зарплате или для быстрого избавления от сотрудника без реальных оснований. Напоминание о запрете испытания для ряда категорий граждан, о невозможности занижать оплату и о праве работника уйти за три дня — это мощные инструменты защиты. Мы призываем всех членов наших профсоюзных организаций, да и просто работников, знать свои права и не бояться их отстаивать. Только вместе, через социальное партнёрство и контроль за соблюдением закона, мы можем сделать рынок труда в России более справедливым и цивилизованным. Испытательный срок должен помогать находить достойную работу, а не становиться ловушкой для людей, которые ищут стабильность и уважение к своему труду», - прокомментировал Сергей Вострецов.
