Общество

Вывески в исторической части Пскова должны привести в порядок до 3 июня

Вывески в исторической части Пскова должны привести в соответствие дизайн-коду до 3 июня. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Павел Волков в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Чтобы не было серьезной нагрузки на бизнес, предпринимателям дали время на то, чтобы поменять вывески, напомнил Павел Волков. Он рассказал, что дизайн-код разделяет город на две условные части: историческую и нет.

«До 3 июня 2021 года все вывески в исторической части должны отсутствовать или должны соответствовать дизайн-коду, или нужно разместить вывеску, которая не требует согласования», - отметил замглавы администрации Пскова. На всей остальной части города срок замены вывески — до 2 июня 2022 года.

«В исторической части дизайн-код устанавливает более жесткие правила оформления вывесок», - подчеркнул он.

«Основные вопросы, которые регулирует дизайн-код: место расположения вывески на фасаде знания, вид информационной конструкции, ее размеры, варианты крепления. Также дизайн-код определяет типографику и разные элементы вывесок», - добавил Павел Волков.