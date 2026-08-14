В невельской деревне Туричино приступил к работе новый заведующий ФАПом

Новый фельдшер Валерий Смирнов вступил в должность заведующего ФАПом деревни Туричино Невельского муниципального округа, сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач Невельской межрайонной больницы Олеся Голубева.

Фото: Олеся Голубева

Валерий Смирнов в 2025 году окончил Великолукский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». С 2025 по 2026 год проходил службу в Белгородской области.

Сейчас фельдшер приступил к работе в должности заведующего ФАПом в деревне Туричино. Он стал участником программы «Земский фельдшер» в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». За его профессиональным становлением следит наставник Нина Сотникова.