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В невельской деревне Туричино приступил к работе новый заведующий ФАПом

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Новый фельдшер Валерий Смирнов вступил в должность заведующего ФАПом деревни Туричино Невельского муниципального округа, сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач Невельской межрайонной больницы Олеся Голубева.

Фото: Олеся Голубева

Валерий Смирнов в 2025 году окончил Великолукский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». С 2025 по 2026 год проходил службу в Белгородской области.

Сейчас фельдшер приступил к работе в должности заведующего ФАПом в деревне Туричино. Он стал участником программы «Земский фельдшер» в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». За его профессиональным становлением следит наставник Нина Сотникова.

«Валерий Смирнов настроен серьезно и готов полностью посвятить себя лечебной и профилактической работе с населением. Желаем ему, как и всем нашим молодым медикам, которые приходят в наше учреждение, успешной работы, профессионального роста и благодарных пациентов!» — прокомментировала Олеся Голубева.
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