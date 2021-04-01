Общество

«Это плевок в сторону общепита»: в Пскове возмутились концертом Niletto и Клавы Коки

Представители сферы общественного питания возмутились в социальных сетях концертом Niletto и Клавы Коки, который состоялся в Ледовом дворце Пскова 3 апреля.

Видео: Instagram-аккаунт Клавы Коки

«Произошедшее сегодня (3 апреля – ред.) вызвало недоумение, - написал в Instagram псковский диджей. - Это сродни предательству. Хотя нет, это плевок в сторону общепита и всех, кто с ним связан».

Псковича также поддержал представитель одного из заведений в Пскове. «Правила должны быть едины для все, как Конституция РФ едина для всех! А если завтра, не дай Бог, повысится уровень заболевших в нашем городе, то виноватыми будут точно не Клава Кока, а местный общепит, и, как следствие, продление и ужесточение мер против местных кафе, ресторанов и баров. А нам в очередной раз придется объясняться перед сотнями молодых людей этого города, что танцевать запрещено, а в 0.00 заставить их покинуть помещение (мотивируя указом губернатора). Какую же аргументацию нам придется применять теперь? С начала года мы отменили 12 выступлений популярных групп и известных диджеев», - отметил он.

«За гранью понимания! Нельзя отмечать день рождения с друзьями, которые все переболели ковидом, в ресторане, но можно идти на концерт, где нет соблюдения дистанции», - заметила девушка.

«Надеюсь, вся эта поднятая волна не зря, и решения будут», - подытожил диджей.