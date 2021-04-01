Общество

Налоговики и главы волостей Псковского района обсудили вопросы взаимодействия

Рабочее совещание с главами сельских поселений Псковского района состоялось в Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области. В совещании приняли участие главы Ершовской, Завеличенской Краснопрудской, Писковичской, Середкинской, Торошинской, Тямшанской и Ядровской волостей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, в ходе мероприятия, которое прошло под председательством заместителя начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Вячеслава Иванова, участники обсудили способы взаимодействия, направленные на увеличение поступлений имущественных налогов с физических лиц в бюджеты муниципальных образований Псковского района.

По результатам проведенного совещания были совместно определены дополнительные мероприятия, направленные на усиление информационно-разъяснительной работы среди граждан, своевременно не уплативших налог на имущество физических лиц и земельный налог с физических лиц за 2019 год по сроку уплаты 1 декабря 2020 года.

Присутствующие отметили, что проведение таких совещаний полезно и необходимо, в связи с чем приняли решение о проведении таких совещаний ежеквартально.