Над Псковской областью летает самолёт Противопожарного лесного центра

Над территорией Псковской области вновь летает самолёт Противопожарного лесного центра. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

«В ходе предыдущих полётов уже были выявлены и ликвидированы две угрозы лесному фонду – ландшафтные пожары, которые подходили вплотную к лесным массивам», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что авиапатрулирование – важная часть противопожарного мониторинга, которое спасает жизни и имущество.

«Не переживайте, если увидите самолёт – это плановая работа по сохранению лесов», - добавил губернатор.