Глава Великолукского округа и депутат Заксобрания поздравили пару с 50-летием брака

Вместе с главой Великолукского округа Алексеем Кузьминым депутат Заксобрания Псковской области Андрей Козлов поздравил супружескую пару — Александра и Анну Курчановых — с золотой свадьбой, с 50‑летием совместной жизни. Об этом депутат пишет в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

«Когда видишь такую пару, начинаешь понимать, что вообще значит "прожить жизнь вместе". Пятьдесят лет рядом — это ведь целая эпоха! Сотни маленьких и больших испытаний, которые не сломали их союз, а только скрепили. И столько же, наверное, тысяч тихих, но очень важных семейных моментов — тех самых, из которых и складывается настоящее счастье», - пишет депутат.

По его словам, Александр и Анна Курчановы — открытые, весёлые, добрые, общительные.

«Сразу чувствуешь: они не просто отсчитали эти годы по календарю — они их прожили по‑настоящему, рука об руку. Они такие тёплые, открытые: весёлые, добрые, общительные. Но самое главное — они искренне любят друг друга. Это видно в каждой улыбке, в каждом взгляде, которым они обмениваются. В этих взглядах — целая история, а в улыбках — та самая тихая радость, которая дороже любых громких слов», - рассказал Андрей Козлов.

Депутат отмечает, что настоящая ценность — в простых вещах: в заботе, в терпении, в умении слышать друг друга изо дня в день, год за годом.