Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали разъяснения Минтруда о праве уходить в обед

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают разъяснения Минтруда: россияне имеют полное право покидать рабочее место в обеденный перерыв. Об этом пишет председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.
Министерство труда и социальной защиты РФ дало официальное разъяснение по актуальному вопросу трудовых прав: работники могут свободно уходить с рабочего места во время обеденного перерыва. Это подтверждение ключевых норм Трудового кодекса РФ, которые защищают личное время сотрудников от чрезмерного контроля работодателей.
Согласно статье 108 ТК РФ, в течение рабочего дня (смены) продолжительностью более четырёх часов работнику должен предоставляться перерыв для отдыха и питания длительностью не менее 30 минут и не более двух часов. Это время не включается в рабочее и не оплачивается. В этот период сотрудник полностью свободен от исполнения трудовых обязанностей и вправе использовать его по своему усмотрению: пообедать в кафе, прогуляться, решить личные дела или даже покинуть территорию организации.
Минтруд прямо заявил: «Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва». Работодатель не вправе запрещать выход с территории, если это не обусловлено спецификой производства (например, на непрерывных циклах или опасных работах). В таких исключительных случаях компания обязана обеспечить возможность отдыха и приёма пищи прямо на рабочем месте, и это время уже
считается рабочим и подлежит оплате.
Эксперты отмечают, что подобные разъяснения особенно важны для офисных работников, сотрудников торговли, сферы услуг и других отраслей, где иногда пытаются ввести негласные ограничения под предлогом «производственной необходимости» или дисциплины. Нарушение этих правил может повлечь жалобы в трудовую инспекцию и административную ответственность для работодателя.
Профсоюзы СОЦПРОФ подчёркивают, что соблюдение этих норм способствует балансу интересов сторон и снижает число трудовых конфликтов.
Работникам советуют внимательно изучать правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) своей организации — именно там должны быть прописаны время и условия предоставления перерывов.