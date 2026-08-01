Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали разъяснения Минтруда о праве уходить в обед

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают разъяснения Минтруда: россияне имеют полное право покидать рабочее место в обеденный перерыв. Об этом пишет председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

Министерство труда и социальной защиты РФ дало официальное разъяснение по актуальному вопросу трудовых прав: работники могут свободно уходить с рабочего места во время обеденного перерыва. Это подтверждение ключевых норм Трудового кодекса РФ, которые защищают личное время сотрудников от чрезмерного контроля работодателей.

Согласно статье 108 ТК РФ, в течение рабочего дня (смены) продолжительностью более четырёх часов работнику должен предоставляться перерыв для отдыха и питания длительностью не менее 30 минут и не более двух часов. Это время не включается в рабочее и не оплачивается. В этот период сотрудник полностью свободен от исполнения трудовых обязанностей и вправе использовать его по своему усмотрению: пообедать в кафе, прогуляться, решить личные дела или даже покинуть территорию организации.

Минтруд прямо заявил: «Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва». Работодатель не вправе запрещать выход с территории, если это не обусловлено спецификой производства (например, на непрерывных циклах или опасных работах). В таких исключительных случаях компания обязана обеспечить возможность отдыха и приёма пищи прямо на рабочем месте, и это время уже

считается рабочим и подлежит оплате.

Эксперты отмечают, что подобные разъяснения особенно важны для офисных работников, сотрудников торговли, сферы услуг и других отраслей, где иногда пытаются ввести негласные ограничения под предлогом «производственной необходимости» или дисциплины. Нарушение этих правил может повлечь жалобы в трудовую инспекцию и административную ответственность для работодателя.

«Разъяснения Минтруда — это важный шаг в защите базовых трудовых прав россиян. Обеденный перерыв — это не привилегия, а гарантированное законом личное время работника. К сожалению, некоторые работодатели до сих пор пытаются превратить сотрудников в заложников рабочего места, вводя запреты на выход в обед под разными предлогами. Это прямое нарушение статьи 106 ТК РФ, где чётко сказано, что время отдыха работник использует по своему усмотрению. СОЦПРОФ всегда стоял и будет стоять на стороне трудящихся. Мы рекомендуем работникам фиксировать такие нарушения — вести переписку, собирать свидетельства коллег и при необходимости обращаться в профсоюз или государственную инспекцию труда. В исключительных случаях, когда специфика работы действительно не позволяет отлучиться, работодатель обязан не только организовать место для приёма пищи, но и оплатить это время как рабочее. Наша задача — не допустить, чтобы экономия на комфорте сотрудников становилась нормой. Только уважение к личному времени людей повышает мотивацию, производительность и доверие к работодателю», - прокомментировал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Профсоюзы СОЦПРОФ подчёркивают, что соблюдение этих норм способствует балансу интересов сторон и снижает число трудовых конфликтов.

Работникам советуют внимательно изучать правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) своей организации — именно там должны быть прописаны время и условия предоставления перерывов.