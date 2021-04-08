Общество

«Цифровой диктант» начался в Псковской области

Акция «Цифровой диктант 2021», организаторами которого являются РАЭК, Microsoft и ОНФ, стартовала сегодня и продлится до 24 апреля в онлайн-формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

На сайте цифровойдиктант.рф жители Псковской области всех возрастов смогут проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, соблюдения правил безопасности в Сети и культуры общения. Акция проводится уже третий год, и в этот раз ее поддержали Университет 20.35 и «Кадры для цифровой экономики». Инициатива является самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России.

Чтобы поддержать интерес пользователей, был разработан новый интерактивный формат тестирования для детей 7-13 лет и отдельный вариант диктанта для граждан старше 60-ти лет. Кроме того, на сайте проекта функционирует библиотека материалов по цифровой грамотности, а также представлены различные программы и курсы в разных форматах для повышения ее уровня.

Руководитель проекта «Цифровой диктант» Сергей Гребенников отметил, что в прошлом году количество участников акции увеличилось в 8 раз. Организаторы надеются, что в этом году еще больше граждан пройдут тестирование и узнают зоны роста в цифровой грамотности. Кроме того, Сергей Гребенников добавил, что технологии и сервисы меняются ежегодно, поэтому важно не прекращать улучшать свои компетенции. Освежить знания в цифровой области помогут библиотека материалов по цифровой грамотности «Хочу все знать» и постоянно пополняющаяся «Карта цифровых возможностей»

«Часто, сталкиваясь с мошенничеством, обманом или буллингом в Сети, теряются даже "цифровые профи". Поэтому, проводя "Цифровой диктант", мы стремимся предоставлять как можно больше практической информации и рекомендаций для защиты от онлайн-рисков и повышения общего уровня цифровой культуры. Вне зависимости от возраста или уровня пользования технологиями, каждый участник сможет узнать для себя что-то новое и полезное», — сказала менеджер по работе с государственными органами Microsoft в России Эльза Ганеева.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров обратил внимание, что сегодня «Цифровой диктант» является не только самым масштабным инструментом проверки цифровой грамотности граждан, но и повышения цифровой культуры, укрепления знаний и навыков, которые необходимы людям для комфортной жизни. В настоящее время мультиплатформа «Цифрового диктанта» позволяет каждому пользователю найти на «Карте цифровых возможностей», созданной в 2020 году по инициативе ОНФ, курсы повышения цифровой грамотности, которые помогут прокачать свои знания по различным направлениям.

«Более 20 регионов уже представили информацию о действующих программах. Все они доступны для населения регионов, и каждый, после тестирования и диагностики своих компетенций, сможет найти на сайте те курсы, которые помогут подтянуть знания в наиболее проблемных вопросах», - добавил Алексей Комиссаров.

К акции уже присоединились партнеры: ЦБ РФ, ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России (проект «Азбука интернета»), Российская государственная библиотека для молодежи, координационный центр доменов .RU/.РФ, RU-CENTER, TikTok, лаборатория Касперского, консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), Департамент информационных технологий города Москвы и другие.