Известная певица, актриса, ведущая и модель Анна Калашникова выступит с концертной программой в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове 29 ноября, сообщили организаторы мероприятия.

Афиша предоставлена организаторами

Артистка исполнит свои хиты, включая трек «По любви», вошедший в топ-10 музыкальных композиций в одном из медиаплееров.

Анна Калашникова известна не только как исполнительница, но и как телеведущая Первого Канала «Моя игра» и блогер-миллионник, снимающая модные вайны.

Исполнительница также является обладателем престижных премий, среди которых RU TV, MusicBox, Fashion People Awards, Fashion Summer Awards. Была замужем за Прохором Шаляпиным.

Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Сбор гостей начнется в 14:00, концерт начнется в 15:00.

Напомним, Анна Калашникова будет соведущей финального шоу «Мисс и Миссис Псков-2026», которое состоится 28 ноября в спортивно-развлекательном центре «Простория».