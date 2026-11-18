Новые вышки сотовой связи установили в деревнях Богданово и Иваньково Локнянского муниципального округа. Сейчас оборудование проходит тестирование, а запустить его планируют в начале декабря, сообщает глава муниципалитета Иван Белугин в Max.

Фотографии: Иван Белугин / Max

«Для жителей этих деревень это важное изменение: связь и мобильный интернет нужны каждый день — чтобы позвонить близким, решить рабочие вопросы, получить необходимые услуги», - отметил Иван Белугин.

В Богданово вышку установил оператор МТС по договору с правительством Псковской области при содействии губернатора Михаила Ведерникова.

В Иваньково оборудование оператора T2 появилось в рамках президентского проекта «Устранение цифрового неравенства». В 2025 году местные жители активно голосовали за строительство вышки на портале «Госуслуги».

«Сейчас оборудование связи проходит тестирование. Запустить его в работу планируют в начале декабря. После этого качество мобильной связи, в том числе доступа к интернету, должно стать лучше для жителей Богданово, Иваньково и близлежащих территорий»,- подчеркнул глава муниципалитета.

Всего за последние три года в Локнянском округе построили пять новых вышек сотовой связи. Работу по развитию мобильной связи в муниципалитете планируют продолжить.