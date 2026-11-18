Новые вышки сотовой связи установили в деревнях Богданово и Иваньково Локнянского муниципального округа. Сейчас оборудование проходит тестирование, а запустить его планируют в начале декабря, сообщает глава муниципалитета Иван Белугин в Max.
Фотографии: Иван Белугин / Max
В Богданово вышку установил оператор МТС по договору с правительством Псковской области при содействии губернатора Михаила Ведерникова.
В Иваньково оборудование оператора T2 появилось в рамках президентского проекта «Устранение цифрового неравенства». В 2025 году местные жители активно голосовали за строительство вышки на портале «Госуслуги».
Всего за последние три года в Локнянском округе построили пять новых вышек сотовой связи. Работу по развитию мобильной связи в муниципалитете планируют продолжить.