Депутаты Заксобрания будут активнее участвовать в жизни избирательных округов: выезды, совместные приёмы граждан с депутатами местного уровня, помощь в решении локальных вопросов. Это должна быть системная практика, а не разовая акция, сообщил председатель регионального парламента Борис Елкин в Мах по итогам встречи с председателями представительных органов муниципалитетов.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Max.

В обсуждении приняли участие уполномоченный при губернаторе по взаимодействию с органами законодательной власти Александр Котов и представители правительства региона. Встреча прошла после обсуждения вопросов взаимодействия с муниципалитетами с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Второе решение встречи - муниципальных депутатов планируют активнее привлекать к заседаниям комитетов Законодательного собрания перед сессиями. Это позволит учитывать опыт работы на местах при подготовке региональных законов.