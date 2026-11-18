Гдовский районный суд приговорил 19-летнего курьера группы мошенников к трём годам колонии общего режима. Такое наказание преступник понесёт за кражу 690 тысяч рублей у пожилого жителя Гдовского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Преступление произошло в декабре 2025 года. По данным, ранее судимый мужчина действовал в составе организованной группы. Мошенники звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками «Ростелекома», военной прокуратуры и Федеральной налоговой службы. Под предлогом необходимости декларирования и сохранения сбережений злоумышленники убеждали пожилых людей передавать деньги курьерам. Полученные средства затем переводили на указанные организаторами счета.

Все расходы подсудимого - проезд на такси, авиаперелёты, траты на проживание и питание оплачивались куратором, обещанное вознаграждение за работу обвиняемого выплачено не было.

Аналогичные преступления мужчиной совершены на территории города Волгограда и Рязанской области, за что он осужден районными судами указанных регионов (приговоры вступили в законную силу).

В суде обвиняемый частично признал вину, но отрицал участие в организованной группе, поскольку не был знаком с другими её участниками. Суд счёл эти доводы несостоятельными.

По совокупности преступлений молодому человеку назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.