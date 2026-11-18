Команда проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» разработала специальный карьерный ИИ-помощник «Отклик». Сервис учитывает российскую практику найма и поможет заинтересованным в поиске работы или смене карьерного трека жителям Псковской области подготовиться к собеседованию. Регистрация для участия в пилотном тестировании уже открыта в сервисе. Официальный релиз ИИ-помощника запланирован на 2027 год, сообщили организаторы.

Фото: пресс-служба проекта

Сервис использует искусственный интеллект для проведения тренировочных собеседований. Он помогает кандидатам подготовиться к вопросам работодателя и научиться рассказывать о своих навыках и достижениях.

Руководитель команды разработчиков «Отклика» Кристина Зорина отметила, что начинающим специалистам важно не просто перечислять места учёбы и практики, а объяснять, какую пользу они могут принести работодателю.

«Однако даже при небольшом стаже у кандидата могут быть примеры, которые многое скажут о его ответственности, инициативности и умении справляться с трудностями. Их можно найти в учебной, общественной или волонтерской деятельности. Важно научиться выбирать эти истории с учетом вопроса рекрутера», - пояснила Кристина Зорина.

К тестированию также приглашают HR-специалистов крупных компаний. Их замечания и отзывы пользователей помогут доработать сценарии интервью и рекомендации перед запуском сервиса.

Присоединиться к тестированию можно на сайте сервиса.