ПАО «МТС» и федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» впервые в России успешно протестировали прямое подключение мобильных терминалов связи через геостационарные спутники серии «Экспресс» ГП КС к коммерческой сети МТС. В будущем развитие технологии позволит пользоваться связью с обычных абонентских устройств практически в любой точке России, где отсутствует мобильная связь.
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МТС использовала в тестах технологию неназемной сотовой связи NTN (Non-Terrestrial Networks) стандарта NB-IoT NTN Rel 17 в режиме прямой спутниковой связи с мобильными устройствами D2С (Direct-to-Cell).
В рамках тестового соединения между мобильными терминалами и коммерческой сетью МТС передавались данные и SMS через геостационарные спутники «Экспресс», находящиеся на высоте более 36 тысяч километров. Компания также протестировала узкополосный кодек, который с помощью ИИ-модели способен обеспечить кодирование и декодирование голоса и его передачу без потерь по спутниковым каналам в узкой полосе пропускания менее 1 KБит/сек.
«Технологии D2C серьезно повышают доступность связи для обычного пользователя. Для каждого человека это означает уверенность и безопасность в любой точке. Геостационарные космические аппараты ГП КС обеспечивают практически полное покрытие территории России, поэтому с широким внедрением перспективной связи D2C эра «вне зоны доступа» может уйти в прошлое», — отметил генеральный директор ГП КС Алексей Волин.
В большинстве стран мира технология NTN-D2С, аналогичная испытанной МТС, доступна в сервисах спутниковой связи на флагманских смартфонах Google Pixel и Samsung, а также на актуальных моделях Apple iPhone. Кроме того, эта технология широко применяется в IoT-решениях для различных индустрий.
Для передачи сигнала через геостационарные спутники МТС использовала специальную NTN-базовую станцию, прототип которой