Общество

Профсоюзы — трудовым коллективам: Вместе решать проблемы легче и эффективнее!

В общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 9 апреля состоялась очередная пресс-конференция, посвященная защите прав трудящихся в Псковской области. Неделю назад о том, как пандемическая реальность отразилась на псковском рынке труда, рассказал главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев. Сегодня тему продолжили профсоюзы. Как коронавирус повлиял на деятельность профсоюзных организаций и насколько сегодня вообще востребованы их услуги в сфере защиты трудовых прав граждан? Подробнее об этом рассказал руководитель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

- Игорь Олегович, чем сегодня занимается областной совет профсоюзов и насколько в настоящее время востребована, пожалуй, главная функция профсоюзов - правовая защита в сфере трудовых отношений?

- Действительно правовая защита — основная функция профсоюзов, и мы даже ее расширили. Если раньше профсоюзы делали акцент только на трудовом законодательстве, то сегодня наша инспекция труда занимается семейными, имущественными и другими спорами на основании ходатайства членской организации, куда обратился член профсоюза. И такая работа осуществляется нами очень успешно. Благодаря проводимой работе, мы расширили нашу членскую базу, и вообще правовая работа сегодня — очень затратное направление. Только написание искового заявления обходится гражданину в 1500 рублей и выше, в зависимости от характера спора, а если защищать свои интересы в суде, то это уже другие расценки. Сегодня облсовпроф обеспечивает правовую защиту людей труда, членов профсоюзов абсолютно бесплатно. Это направление сегодня очень востребовано, мы работаем в тесной связке с государственной инспекцией труда Псковской области, с органами прокуратуры. У нас заключены соответствующие соглашения, мы получаем обратную связь.

- Вы сказали, что вам удалось расширить членскую базу. Получается, это благодаря коронавирусу?

- Да, за это время в регионе стало больше предприятий и организаций, которые создали профсоюзные «первички». Многие частные организации, где нет профсоюзов, скептически воспринимали наше существование: «А зачем нам нужен профсоюз? Они разве еще существуют?». А когда петух жареный клюнул, тогда и побежали к нам за поддержкой. И те компании, в которых платили «черные» зарплаты: тоже чуть что - сразу в профсоюзы. На этом фоне мы никому не отказывали: создавали «первички», укрепляли членскую профсоюзную базу.

Еще раз хочу сказать: ребята, не ждите этого, вступайте в профсоюз, вместе решать проблемы легче и эффективнее!

- А в каких профсоюзах наиболее заметно увеличение численности?

- В профсоюзах работников лесной отрасли, потребкооперации, в профсоюзах работников жизнеобеспечения, инновационных предприятий. Рынок труда в период коронавируса просел, но мы в численности членов не потеряли. Сегодня профсоюзы остаются самой крупной общественной правовой организацией, защищающей человека труда на территории псковского региона. Общая численность ее членов - порядка 50 тысяч.

- А можно ли говорить о том, что пандемия обострила ситуацию на рынке труда?

- Я бы слукавил, если б сказал, что нет. Конечно, обострила. Потому что в целом рынок труда серьезно просел, и не только в Псковской области, а в целом по России. Безработных стало больше, нарушений трудового законодательства и обращений - тоже. Как в бюджетном, так и в не бюджетном секторе это имело место быть. Тем более в условиях пандемии, когда сохраняются ограничительные меры. У нас в стране не была должным образом подготовлена нормативная база. Профсоюзы ее двигали на федеральном уровне, и благодаря этому мы смогли быстро разработать и принять нормативную базу, по которой мы живем и которую стараемся максимально адаптировать под существующие реалии. Поэтому да, пандемия сильно повлияла.

- А сейчас какова ситуация на рынке труда?

- Если говорить по занятости, то немного стабилизируется. Если в 2020 году безработных по региону было 6800, то сейчас - 4800. Напряженность на рынке труда сокращается, и если не будет третьей волны коронавируса, то, надеемся, к лету будет еще лучше. В этом плане надо отметить работу ФНПР и поблагодарить правительство за своевременную разработку пакета мер поддержки рынка труда и занятости: в части льготных кредитов под 3%, сохранения не менее 90% численности работников, в части дополнительных дотаций из бюджета плюс региональные программы, которые действовали. То есть комплексные меры сработали. Например, наши профсоюзные организации, в том числе санатории и турбазы, решили воспользоваться программой льготного кредитования под 3%. Точнее, тогда было под два, сейчас под три, но в любом случае процентная ставка ниже, чем в коммерческих банках, поэтому грех этим не воспользоваться, обезопасив учреждения на случай «а мало ли что». Но профсоюзы всегда надеются на лучшее и работают на то, чтоб всем было хорошо.

- Игорь Олегович, а можно ли создать первичку, если работодатель против?

- Можно, это же не зависит от работодателя. Хорошо, когда работодатель понимает, когда он социально ответственный, когда для него важен микроклимат в коллективе. Но есть и другие работодатели, которые либо не разбираются, либо не хотят. При этом профсоюзы опираются на закон о профессиональных союзах и гарантиях и защищены в этом плане на федеральном уровне, так как в законе четко прописано: если есть желание, как минимум, у трех человек создать «первичку», она оформляется с нашим участием, определяется отраслевой профсоюз и - хочет работодатель или не хочет — «первичка» начинает деятельность.

- Нужно ли сейчас делать профсоюзные взносы и каков их размер?

Членский взнос в профсоюзах составляет 1% от зарплаты, как и было в советское время. Большая часть - 65% и выше - остается в первичной организации, и она сама эти средства расходует, а остальное идет по вертикали — часть в областную профсоюзную организацию, часть в облсовпроф и часть в ФНПР. Вот все про этот злосчастный 1% вспоминают, как-будто он кому-то погоду делает, а для облсовпрофа членские взносы — это менее 2% в общем объеме бюджета. По сути мы сегодня дотируем членов профсоюзов, и все деньги, которые облсовпроф зарабатывает, он тратит на уставную деятельность, на специалистов, которые оказывают помощь членам профсоюзов и непосредственно на членов профсоюзов. Поэтому вступайте в профсоюзы.