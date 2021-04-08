Общество

Жители Псковской области подали 480 предложений по благоустройству общественных территорий

Жители Псковской области подали 480 предложений по благоустройству общественных территорий и дворов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Сегодня мы подводим итоги первого этапа проекта "Формирование комфортной городской среды" и определяем список объектов, которые будут включены в голосование для благоустройства в 2022 году. Жители Псковской области прислали 480 заявок. Больше всего, конечно, поступило из областного центра, но почти в каждом муниципальном образовании есть люди, которые активно участвуют в развитии своего родного края. Какие из заявленных объектов будут благоустроены в 2022 году, узнаем по результатам рейтингового голосования. Оно будет проходить с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе», - рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

По его словам, партийцы помогут организовать субботники во дворах, скверах, парках, на других общественных территориях, чтобы привести их в порядок и благоустроить.

«Благодарю жителей Псковской области за вовлеченность в проект по формированию комфортной городской среды. Ваша активность говорит о заинтересованности в том, чтобы наши города и поселки становились лучше и краше. Мы со своей стороны вам в этом поможем», - добавил Александр Козловский.

Напомним, направить свое предложение можно было до 9 апреля, заполнив специальную форму. В заявке необходимо было указать адрес территории, приложить фото и обосновать, почему именно она должна быть благоустроена.

По итогам отбора заявок территории включат в список для рейтингового голосования, которое стартует 26 апреля и завершится 30 мая. Оно пройдет в онлайн-формате на специальной платформе. В результате определят общественные территории Псковской области, подлежащие благоустройству в 2022 году. Работу проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».