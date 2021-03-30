Общество

Подготовка к голосованию за объекты благоустройства завершается в Псковской области

Подготовка к голосованию за объекты благоустройства в Псковской области находится на завершающем этапе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 30 марта сообщил вице-губернатор Василий Осипов на пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Цель голосования - максимальное вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды. Сейчас каждому субъекту выделяются довольно большие средства на развитие городской среды, и будет правильно, если жители сами будут решать, какие объекты в области нужно благоустроить», - сказал Василий Осипов.

По словам вице-губернатора, на текущий год уже заключено более 60% контрактов, голосование будет проходить по объектам 2022 года.

«На сегодняшний день сформированы рабочие группы в регионе и муниципалитетах. Муниципальные образования сформировали базовый список территорий, отработаны вопросы по волонтерскому движению. Сейчас решаются технические вопросы и вопросы сопровождения», - сказал заместитель губернатора.